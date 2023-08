FC Schalke 04: Widerlicher Eklat im Stadion? Verein reagiert in aller Deutlichkeit

Was passierte beim Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Veltins-Arena. Die Schalker Fan-Initiative berichtet von einem Vorfall, der sprachlos macht. Dieser trug sich offenbar in der Nordkurve zu!

Mittlerweile hat sich auch der FC Schalke 04 eingeschaltet und versucht, die Geschehnisse aufzuklären. Nebenbei gibt es einen deutlichen Aufruf an alle Knappen-Fans, so etwas künftig nicht mehr geschehen zu lassen.

FC Schalke 04: Bericht über rassistischen Vorfall

Wie die Schalker Fan-Initiative berichtet, habe eine Frau mit ihrer Tochter das Heimspiel gegen Kaiserslautern besucht. Beide seien „große Schalke-Fans und als People of Color erkennbar“. Bei besagtem Stadionbesuch hätten sie „erschütternde Erfahrungen“ gemacht.

Weitere Themen: Großes Rätsel um Neuzugang – aus seiner Verpflichtung wird bisher keiner schlau

Sowohl in der Straßenbahn bei der Hinfahrt, als auch in der Nordkurve mussten sie sich demnach diskriminierende Äußerungen anhören. Der widerliche Höhepunkt: Es sollen sogar Becher auf die kleine Tochter geflogen seien.

„Besonders erschütternd“, schreibt die Fan-Initiative, „ist, dass kein Schalker in der näheren Umgebung mit den Frauen solidarisiert hat, die Stimme erhoben hat, Menschenfeinde in die Schranken gewiesen hat.“

Nicht der erste Zwischenfall

„Der offensichtlich zunehmenden Akzeptanz von Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung, von offenem Rassismus müssen wir entschieden entgegentreten“, schreibt die Fan-Initiative in aller Deutlichkeit.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bereits nach dem Saisonauftakt gegen den Hamburger SV war es zum Eklat gekommen, nachdem Ibrahima Cisse in den sozialen Netzwerken massiv rassistisch beleidigt worden war.

FC Schalke 04: Dringender Appell

Kurze Zeit später meldete sich auch der Verein auf Twitter zu Wort. Man habe ebenfalls von dem beschriebenen Vorfall erfahren, heißt es. Derzeit prüfe man in engem Austausch mit der Fan-Initiative den Sachverhalt.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

Dennoch stellt der Klub klar: „Grundsätzlich appellieren auch wir dringend an die Zivilcourage aller Schalker. Solltet ihr irgendeine Form von Diskriminierung an Spieltagen mitbekommen, dann seid laut und steht auf!“