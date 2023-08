FC Schalke 04: Großes Rätsel um Neuzugang – aus seiner Verpflichtung wird bisher keiner schlau

Während einige Neuzugänge wie Timo Baumgartl, Ron Schallenberg oder Paul Seguin sich schon recht gut in die Mannschaft des FC Schalke 04 eingefügt haben, sind andere Neuverpflichtungen noch hinten dran. Besonders bei einem Akteur verstehen die Fans des Pottklubs nicht ganz, wieso man ihm bisher keine große Rolle zurechnet.

Denn als Yusuf Kabadayi vor knapp zwei Wochen zum FC Schalke 04 wechselte, schwappte regelrecht eine kleine Euphorie-Welle durch die Anhängerschaft. Viele haben sich einen Spieler mit dem Profil Kabadayis gewünscht – doch sein Können konnte er bislang kaum unter Beweis stellen.

FC Schalke 04: U23 oder Profi-Kader?

Ein junger, schneller, dynamischer Flügelstürmer, der oft ins Dribbling geht und Eins-gegen-Eins-Situationen sucht. Nach einem solchen Spieler sehnten sich die Fans des S04 schon seit einiger Zeit. Mit der Verpflichtung von Kabadayi hat man sich nun einen solchen Spielertyp in den Kader geholt. Doch seitdem ist von dem 19-Jährigen noch nicht wirklich viel zu sehen.

Dem Angreifer wird ein enormes Potenzial nachgesagt und er wurde schon von vielen Bayern-Funktionären hoch gelobt. Doch beim S04 hat er derzeit einen schweren Stand. In den Pflichtspielen gegen Kaiserslautern und in Braunschweig stand er noch nicht im Kader und musste seinen Teamkollegen von der Tribüne aus zuschauen. Sein Debüt feierte er kürzlich im „Geheim-Test“ gegen die eigene Zweitvertretung. Dabei spielte er jeweils eine Halbzeit für die U23 und die andere Hälfte für die Profis.

Im Nachgang ließen die Verantwortlichen verlauten, dass es durchaus sein kann, dass Kabadayi in den kommenden Wochen zunächst in der U23 zum Einsatz kommt, bevor man ihn mit in den Profi-Kader nimmt. So erklärte Gerald Asamoah, dass der 19-Jährige es im Training schon recht gut mache, er aber oft verpasst, den Ball rechtzeitig abzuspielen und zu oft ins Dribbling geht. „Er muss noch lernen, wann er ins Eins-gegen-Eins gehen muss und wann er den Ball spielt“, betonte Asamoah nach dem Testspiel.

Keine Chance auf kurzfristige Einsätze?

Dass man Kabadayi derzeit wohl eher in der U23 als bei den Profis sieht, wirft, vor allem bei den S04-Fans, Fragen auf. Viele wundern sich, dass man dem jungen Flügelstürmer derzeit keine Chance bei den Profis gibt und ihn „einfach mal reinwirft“. Schließlich hat man Kabadayi per Ein-Jahres-Leihe vom FC Bayern geholt und zunächst für die erste Mannschaft eingeplant. Doch nun scheint man etwas zurückgerudert zu haben und Kabadayi behutsam aufbauen, anstatt ins kalte Profi-Wasser werfen zu wollen.

Dabei könnte man die Qualitäten des 19-Jährigen derzeit gut gebrauchen. Die S04-Offensive wirkte in den ersten Partien recht einfallslos und gradlinig. Überraschungsmomente von Kabadayi könnten den Knappen derzeit gut zu Gesicht stehen und eventuell neue Offensiv-Akzente bieten, die besonders gegen tiefstehende Gegner hilfreich sein könnten.