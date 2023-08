FC Schalke 04: Kurzfristiger Abgang? S04-Star könnte HIER ein Thema werden

Zum Ende des Sommer-Transferfensters kommt es immer wieder zu überraschenden Deals, die quasi aus dem Nichts kommen. Denn kurz vor Transfer-Schluss wollen viele Vereine noch einmal nachlegen und sorgen dann mit wildem Wechsel für Schlagzeilen. Wie in den vergangenen Jahren könnte es auch beim FC Schalke 04 zu Last-Minute-Deals kommen.

Derzeit zeichnet sich ab, dass sich dies hauptsächlich auf die Zugangsseite bezieht. Der FC Schalke 04 sucht vor allem für die Defensive noch neue Spieler. Da wird man auch auf kurzfristige Deals am Ende der Transferperiode zurückgreifen können. Doch auch auf der Abgangsseite könnte möglicherweise noch etwas passieren.

FC Schalke 04: Polter nur zweite Wahl hinter Terodde

Direkt nach dem Abstieg in Leipzig versprach Sebastian Polter, dass er mit S04 auch in Liga zwei geht und das „Geschehene wieder ausbügeln möchte“. Der Angreifer möchte also mit Königsblau direkt wieder aufsteigen und im kommenden Jahr mit Schalke wieder in der Bundesliga spielen. Doch die ersten Wochen der neuen Saison liefen für ihn wohl eher frustrierend.

Denn zunächst ging man davon aus, dass er als Angreifer Nummer 1 in die Saison geht. Doch dann verlängerte Simon Terodde seinen Vertrag doch und avancierte im Laufe der Vorbereitung einmal mehr zur Stammkraft. Polter ist nur die zweite Wahl und kommt derzeit nicht an Terodde vorbei.

++ FC Schalke 04 sucht nach Verstärkung – Ex-Bundesliga-Stars könnten Lücke günstig füllen ++

Denn Terodde überzeugte nicht nur in den ersten Zweitliga-Partien mit Toren und Vorlagen, sondern wurde auch zum Kapitän gewählt. Ein klares Zeichen, dass man bei S04 mit Terodde als ersten Stürmer und Polter als Back-up plant.

Flüchtet Polter an den Niederrhein?

Aufgrund der möglichen Unzufriedenheit mit seiner derzeitigen Rolle kamen in den vergangenen Wochen immer wieder Gerüchte um einen Wechselwunsch auf. Laut mehreren Medien soll er sich seine Rolle anders vorgestellt haben und beobachtet nun die Situation bei anderen Klubs.

Einer der Vereine, die für Polter interessant werden könnten, ist Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen suchen noch einen Back-up für die Offensivzentrale. Die „Rheinische Post“ bringt nun Polter als möglichen Kandidaten ins Gespräch. Mit einer solchen Rolle bei einem Bundesligisten könnte sich der 32-Jährige wohl zufrieden geben. Dazu wäre der S04-Angreifer für Gladbach eine kostengünstige Variante.

Weitere News:

Gespräche gibt es allerdings noch nicht, auch ein mögliches Interesse ist nicht bestätigt. Doch es wäre wohl eine denkbare Lösung, die für alle Parteien passen könnte. Ob es tatsäch noch zu einem Polter-Abgang kommt, werden die nächsten beiden Wochen zeigen.