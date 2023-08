FC Schalke 04: Star gibt Rätsel auf – was ist mit ihm passiert?

Beim FC Schalke 04 weiß man noch nicht genau, wie man sich fühlen soll. Zum Auftakt in die zweite Liga gab es in Hamburg gleich fünf Gegentore. Danach folgten Siege gegen Kaiserslautern und Braunschweig (DFB-Pokal). Vollends glücklich ist man in Gelsenkirchen aber nicht.

Allerdings gab es in den ersten Spielen auch schon einige Highlights oder Spieler, die besonders herausstachen. Bei einem Profi des FC Schalke 04 rätseln die Fans nun, wo diese Leistung in der letzten Saison war.

FC Schalke 04 hat „zweiten Terodde“

Es ist ein Mysterium, welches Simon Terodde wohl auch nach Karriereende erklären muss. Im Unterhaus ist er der ausgewiesen Tor-Gott. Kein Spieler erzielte in der zweiten Liga jemals so viele Tore wie er. Doch immer, wenn es in die Bundesliga ging, hakte es beim Angreifer gewaltig. Das Erstliga-Jahr mit Schalke bildete da keine Ausnahme.

Die Entscheidung, mit ihm noch mal zu verlängern, beweist sich bereits als absolut richtige Entscheidung. Terodde traf in den ersten beiden Ligaspielen des FC Schalke 04 zwei Mal, legte zwei weitere Tore auf. Er wird eine der wichtigsten Personen in Sachen Aufstieg sein.

Ähnliches könnte auch für Thomas Ouwejan gelten. Der Niederländer war 21/22 einer der großen Aufstiegshelden, sorgte mit fast jeder Flanke für Gefahr. Nur in der Bundesliga sah es dann ganz anders aus – wie bei Kollege Terodde.

Ouwejan glänzt sofort wieder

Zwar hatte er auch mit Verletzungen zu kämpfen, doch wenn er spielte, agierte er nicht auf dem Niveau aus der Aufstiegssaison. Doch siehe da, kaum wieder in der 2. Liga, hat er seine Form wiedergefunden. Tor gegen Hamburg, Vorlage gegen Lautern – Ouwejan scort kräftig los.

Das lässt die Fans rätseln, warum es bei ihm, aber auch Terodde in Liga 1 nicht klappt, sie für die zweite aber irgendwie zu gut sind. Ganz gleich, woran es liegt, S04 darf froh sein, beide beim Kampf um den Wiederaufstieg in den eigenen Reihen zu haben.

FC Schalke 04: Hoffen auf Rückkehr

Auch deshalb hoffen Fans und Trainer Thomas Reis, dass Ouwejan am kommenden Sonntag wieder fit ist. Dann geht es nämlich gleich nochmal nach Braunschweig. Dieses mal kämpfen beide Mannschaften um drei Punkte.