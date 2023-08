FC Schalke 04: Unfassbare Entwicklung – sie sollte den Knappen eine Warnung sein

Was ist bloß mit der zweiten Liga los? Vor Saisonbeginn galten der FC Schalke 04, der Hamburger SV und Hertha BSC Berlin als die großen drei Favoriten auf den Aufstieg. Mittlerweile lässt sich eine erste Zwischenbilanz ziehen. Im Soll ist nur der HSV.

Beim FC Schalke 04 läuft es dagegen sehr schleppend voran, aus den ersten drei Spielen gab es nur einen Sieg. Und mit Blick auf den dritten „Großen“ im Bunde sollte Schalke definitiv gewarnt sein.

FC Schalke 04: Konkurrent taumelt massiv

Der Hauptstadtklub hat HSV und S04 in den letzten Jahren von der Spitze der Chaosclubs verdrängt. Viel Geld floss bei den Herthanern dank Anteilsverkäufen – und trotzdem lief sportlich nichts zusammen. Der Abstieg im Sommer war die Folge.

Wer dachte, der einstige Champions-League-Teilnehmer könnte sich in Liga 2 rehabilitieren, der sieht sich nach den ersten drei Spieltagen gänzlich getäuscht. Als einziges Team hat die Hertha kein Tor geschossen und auch keinen Punkt geholt.

Die Hertha steht schon wieder am Abgrund. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Im vermeintlichen Topspiel gegen den Hamburger SV gab es eine 0:3-Packung. Die Entwicklung des Konkurrenten vom FC Schalke 04 ist ungeheuerlich. Denn nach Verbesserung sieht es bei den Berlinern überhaupt nicht aus.

Schalke überstand Abstieg

Auf der einen Seite dürften die Knappen bei diesem Anblick heilfroh sein, dass es für nach dem ersten Absturz vor zwei Jahren nicht so desaströs aussah. Trotz Startschwierigkeiten fing man sich und kehrte am Ende der Saison in die Bundesliga zurück.

Auf der anderen Seite sollte Hertha eine Warnung sein. Ein großer Name schützt auch in Liga 2 nicht. Das erfuhren die Königsblauen spätestens mit der Niederlage in Braunschweig am eigenen Leib. Das Spiel des Ruhrgebiets-Klubs braucht dringend frischen Wind – sonst könnte man mit Hertha schon bald um Plätze im Tabellenkeller kämpfen.

FC Schalke 04 muss auch aufpassen

Fakt ist, geht auch die Partie gegen Holstein Kiel verloren, ist das Wort Fehlstart bei den Knappen ebenfalls nicht mehr wegzudenken. Im Gegensatz dazu zieht der HSV mit direkten Siegen gegen die Konkurrenten bereits davon. Passt S04 nicht auf, wird der zweite Aufstieg deutlich schwerer zu erreichen als der erste.