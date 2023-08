Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04: Heftiger Rückschlag – DAS kann S04 überhaupt nicht gebrauchen

Der FC Schalke 04 liegt zur Halbzeit in Braunschweig zurück und zeigt bisher einen desolaten Auftritt. Doch die sportliche Leistung der Knappen ist nicht das einzige, was den Verantwortlichen Sorgen bereitetet.

Offensiv-Star und Leistungsträger Kenan Karaman musste gegen Ende der ersten Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden. Der türkische Nationalspieler war einer der wenigen Akteure des FC Schalke 04, der etwas Schwung in das Spiel der Knappen brachte. Eine Verletzung Karamans kann Königsblau derzeit nun wirklich nicht gebrauchen.

FC Schalke 04: Karaman angeschlagen ausgewechselt

Schon in der vergangenen Rückrunde etablierte sich Karaman immer mehr beim S04. Unter Thomas Reis blühte der Außenspieler immer weiter auf und wurde immer wichtiger für das Team. In der zweiten Liga knüpft der Deutsch-Türke daran an und entwickelt sich immer mehr zu einem absoluten Leistungsträger. In den ersten drei Pflichtspielen kam Karaman bisher auf drei Torbeteiligungen.

Tore und Assists versprach man sich auch im Liga-Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Doch stattdessen kam es höchst bitter für Karaman und Schalke. Erst verfehlte der Offensiv-Akteur in der 32. Minute knapp das Tor, dann musste Karaman nur wenige Minuten später verletzt ausgewechselt werden.

Das kommt für S04 zu Unzeit. Nach starken Leistungen in den vergangenen Wochen hatte er seinen Stammplatz quasi sicher und war einer der wenigen Spieler, bei denen man nicht über einen Stammplatz diskutierte. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Kozuki bekommt geforderte Chance

Die Verletzung von Karaman bringt jedoch auch die Chance für einen anderen S04-Akteur. Die Fans forderten in den vergangenen Wochen immer wieder einen Einsatz für Soichiro Kozuki. Nach seiner Verletzung in der vergangenen Rückrunde kam der Japaner nicht mehr wirklich zum Zug und saß bisher vorrangig auf der Bank. Nun wurde der flinke Außenstürmer für Karaman eingewechselt und bekommt die erhoffte Chance.

Fällt Karaman in den kommenden Wochen aus, könnte Kozuki sich erneut in den Vordergrund spielen. In den ersten Spielen für S04 konnte er überzeugen, dann folgte die schwere Fußverletzung. Jetzt bekommt er möglicherweise eine neue Chance, um sich in der Mannschaft von Thomas Reis festzuspielen.