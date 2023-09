FC Schalke 04 veröffentlicht Sportkonzept – es sorgt sofort für Diskussionen

Versprechen eingelöst: Am Donnerstag publizierte der FC Schalke 04 nach monatelanger Arbeit das von vielen heiß erwartete Sportkonzept. Es sollte ein Manifest werden, dass den „Schalker Weg“ durch den gesamten Verein hinweg aufzeigt. Geworden ist es das in den Augen vieler Fans aber nur teilweise.

Im „Vereins-Leitfaden“, diese Kritik keimt sofort auf, ist ein echtes Konzept für die Profis kaum zu erkennen. Als Galionsfigur und tragende Säule des FC Schalke 04 kommt die Lizenzabteilung vielen Mitgliedern deutlich zu kurz.

FC Schalke 04: Sportkonzept trifft auf Kritik

Dass Peter Knäbel gerne mit Worten malt, ist bekannt. Dass er für Nachwuchsarbeit und Knappenschmiede brennt, ebenso. Beides ist im neuen Sportkonzept erneut sehr gut zu erkennen. Keine Frage: Es trägt die Handschrift des Schalker Sportvorstandes.

Auf 72 Seiten wurde niedergeschrieben, was den FC Schalke 04 ausmacht, was er sein will, wo es hingehen soll. Nicht nur bei den Profis, sondern mit dem gesamten Verein. Die Profis kommen vielen Fans im Sportkonzept allerdings deutlich zu kurz. Ausgerechnet zum Aushängeschild, dem seit Jahren kriselnden Kitt des Vereins, bleibt der Leitfaden vage.

Viele S04-Fans einig: Gut, aber kein Sportkonzept

Im Sportkonzept sei keine Spielphilosophie zu erwarten, kündigte Knäbel bereits vor der Veröffentlichung an. Genau das hatten sich viele Fans aber erhofft, ebenso wie klare Eckpunkte für die Kaderplanung. Einen Mehrwert fürs Profiteam, da sind sich die Fans schnell einig, bietet das Sportkonzept kaum.

„Finde das Sportkonzept übrigens gut, aber halt leider nicht als Sportkonzept.“

„Es ist gefühlt eher ein sportliches Leitbild als ein Sportkonzept und wenn dann auch eher für die Knappenschmiede, was relativ detailreich beschrieben ist. Für die Profimannschaft ist das schon ziemlich dünn, find ich.“

„Zu viel Geschwafel, ein großer Fokus auf Mentales anstatt eine Spielphilosophie und Kaderausrichtung zu definieren.“

„Sorry, aber das ist halt kein Sportkonzept. Das ist ein Leitfaden zur Unterstützung in der individuellen Spielerentwicklung.“

„Grob überflogen und mir gefällt eigentlich, was man liest und was für Einblicke man in Systeme etc. bekommt. Aber dass wirklich keine Idee zur Spielweise außer „mutig“ und „kämpfen bis zum Schluss“ vorgestellt wird, passt einfach dazu, wie wir gerade spielen. Nämlich ohne Plan.“

„Das ist der negative Wahnsinn: Ein gesamtheitliches „Sportkonzept“ für den Club, das NICHT den Fußball der S04-Teams als Kernpunkt hat sondern die Entwicklung der Persönlichkeit des Individuums? Das übertrifft selbst die schlechtesten Befürchtungen. So wird es nichts, Schalke.“

Welchen Mehrwert das Sportkonzept für den FC Schalke 04, die Mitglieder, seine Teams und alle Königsblauen nun bieten wird, soll die Zukunft zeigen. In der soll freilich auch weiter an diesem Projekt gefeilt werden – damit es nicht beim nächsten personellen Umbruch wieder unten in der Schublade landet.