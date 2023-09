FC Schalke 04: Talent legt irre Profi-Karriere hin – und sorgt jetzt auch als Trainer für Chaos

Es begann beim FC Schalke 04. Dann wurde es wild. Heiner Backhaus startete als Kind des Ruhrgebiets beim S04 eine Karriere, die einen irren Verlauf nahm.

Nun versucht sich das Ex-Talent des FC Schalke 04 als Trainer. Und wieder sorgt er für Wirbel und Chaos. Mit Vereinswechseln, das ist inzwischen klar, hat Heiner Backhaus kein Problem.

FC Schalke 04: Ex-S04-Talent sorgt auch als Trainer für Wirbel

1997, weit bevor sie Knappenschmiede getauft wurde, brachte die Schalker Nachwuchsabteilung bereits viele Talente hervor. Als solches galt auch Heiner Backhaus. Doch der war weg, bevor es richtig ernst wurde. Der gebürtige Wittener wechselte in der U17 zu Ligakonkurrent Werder Bremen. Der Schritt schien zunächst zu funktionieren. Doch dann wurde die Karriere immer wilder.

+++ FC Schalke 04: Was wird aus DIESEM Hoffnungsträger? Fans haben zahlreiche Fragezeichen im Gesicht +++

Für die erste Profi-Station kam er zurück ins Revier, spielte für Rot-Weiss Essen. Bei Hannover 96 und anschließend Union Berlin sammelte er erste Zweitliga-Einsätze. So weit, so normal. Doch dann nahm die Karriere ungewöhnliche Wendungen. Backhaus wechselte nach Zypern zu AEK Larnaka, danach zurück nach Deutschland zu Borussia Mönchengladbach II. Dann war er für einige Monate von der Bildfläche verschwunden, bevor er plötzlich in Saudi-Arabien bei Al-Ettifaq wieder auftauchte – um nach nur drei Monaten wieder zu verschwinden.

Bundesliga mit Bielefeld, dann Malta, Hong Kong und Sachsen Leipzig

Es ging wild weiter. 2005 ging er zu den Amateuren von Arminia Bielefeld, trumphte dort so stark auf, dass er in den Profi-Kader aufstieg und plötzlich in der Bundesliga auf der Bank saß. Für einen Einsatz sollte es dort nie reichen. Und deshalb ging es weiter. Kickers Offenbach, Valetta FC auf Malta, Kitchee in Hong Kong, Sachsen Leipzig, Olympiakos Nikosia, Apep Pitsilia, Lok Leipzig. Nach kurzer Vereinslosigkeit ging es zurück nach Malta, dann zu Westfalia Herne und noch mal Zypern. Bevor er seine Karriere 2014 bei Blau-Weiß Farnstädt beendete, war er erneut in Sachsen und Malta unterwegs.

Direkt im Anschluss startete das einstige Talent des FC Schalke 04 eine Trainerkarriere. Die begann zunächst ganz ruhig – fünf Jahre trainierte er Inter Leipzig in der Landesliga. Doch dann wurde es wieder verrückt. Backhaus ging zum BSV Rehden, blieb dort aber nur fünf Monate, zog weiter zu Sonnenhof-Großaspach. Dort wurde er nach nur 40 Tagen und drei Spielen wieder gefeuert. Bei Rot-Weiß Koblenz hielt er immerhin zwei Saisons durch. Dann unterschrieb er als Trainer und Sportdirektor bei den Sportfreuden Lotte, um nach nur wenigen Tagen einen Rückzieher zu machen und Lotte trotz Unterschrift wieder abzusagen.

Blitz-Absage an Lotte, „vereinsschädigendes Verhalten“ in Berlin

Einen Tag später unterschrieb er einen anderen Vertrag: beim BFC Dynamo. Mit den Berlinern stieg er fast auf, wurde trotz des Erfolgs nun fristlos entlassen. „Der BFC Dynamo stellt Trainer Heiner Backhaus wegen vereinsschädigendem Verhalten mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb frei“, hieß es am Samstag. Wenige Tage später stellte sich heraus: Backhaus hatte heftig mit Alemannia Aachen geflirtet – und dort nun auch unterschrieben.

Top-News:

Offenbar hat das Ex-Talent des FC Schalke 04 nicht vor, es nach einer wilden Profi-Karriere als Trainer ruhiger angehen zu lassen.