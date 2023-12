FC Schalke 04: Ausschreitungen in Rostock – dieses Detail wirft Fragen auf

81 Minuten standen auf der Uhr, als Schiedsrichter Nicolas Winter bei Rostock – FC Schalke 04 zur Halbzeit pfiff. Vorausgegangen war dem eine lange Unterbrechungen. Auf der Tribüne hatte es Ausschreitungen zwischen S04- und FCH-Anhängern gegeben (hier mehr).

Die hässlichen Szenen bei Rostock – FC Schalke 04 ließen ein Thema sofort wieder hochkochen: Warum liegen im Hansa-Stadion Heim- und Gästekurve direkt nebeneinander?

Rostock – FC Schalke 04: Ausschreitungen lassen altes Thema wieder hochkochen

Von Beginn an war am Sonntag in Rostock Theater auf den Tribünen. Schon kurz nach dem Anpfiff wurde das Spiel unterbrochen, weil eine Pyro-Aktion der Schalke-Fans für dichten Nebel auf dem Platz gesorgt hatte. Anschließend dauerte es nicht lange, bis Pöbeleien zwischen den Fanlagern eskalierten.

++ Rostock – Schalke: Warten hat sich gelohnt! Geraerts belohnt S04-Star ++

Ultras und Hooligans von S04 und Hansa durchbrachen die Zäune und standen sich im Pufferblock zwischen den Kurven gegenüber. Nur mit einem massiven Aufgebot von Ordnern und Polizisten konnte eine Massenschlägerei verhindert werden. Obendrein warfen Fans Pyrotechnik in die gegnerischen Fanblöcke.

Heim- und Gästebereich unmittelbar nebeneinander

Einmal mehr stellte sich vielen Fans bei diesem Anblick die Frage: Warum zum Teufel liegen Heim- und Gästebereich in Rostock nebeneinander? Gerade bei den nicht zartbesaiteten FCH-Fans ist dadurch Ärger vorprogrammiert. Regelmäßig knallt es auf der Südtribüne, zuletzt beim Derby gegen St. Pauli Anfang des Jahres, besonders heftig 2017 beim Pokalspiel gegen Hertha BSC.

Der Grund für die Nähe der Fanlager ist simpel: Die Hansa-Ultras waren vor vielen Jahren aus Stimmungsgründen von der Nord- auf die Südtribüne umgezogen und lassen sich von dort auch nicht vertreiben. Seit vielen Jahren ist das Stimmungszentrum bereits im Süden des Stadions. Warum aber wird dann der Gästebereich nicht verlegt?

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Eine Umlegung des Auswärtsblocks wird in Rostock schon ewig diskutiert. Auch Hansa stört dieses Detail sehr, denn auch die Einnahmen-Ausfälle durch den großen Pufferblock sind nicht unerheblich. Weil alle anderen Stadion-Einlässe aber wegen der Nähe zum Eingang der FCH-Fanszene keinen sicheren Zugang für Gästefans ermöglicht, ist eine Verlegung nicht einfach umsetzbar und wurde bislang immer wieder verworfen.

Mehr News:

Ein Gutachten soll nun klären, ob und wie eine Verlegung des Gästeblocks möglich ist. Für das Spiel des FC Schalke 04 in Rostock kommt das zu spät. Wieder einmal hat es geknallt – und gezeigt, dass die aktuelle Situation ein Pulverfass ist.