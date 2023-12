Hansa Rostock – Schalke 04: Nach Randale auf Tribüne – Wiederanpfiff beginnt mit einem Knall

40 Minuten lief die Partie zwischen Hansa Rostock und Schalke 04, als der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Kabine schickte. Grund dafür war Randale am Gästeblock, wo sich die mitgereisten S04-Fans befanden. Dort kam es zu heftigen Ausschreitungen zwischen Chaoten beider Fanlager.

Es dauerte gut 20 Minuten, bis die Spieler von Hansa Rostock und Schalke 04 wieder auf den Platz zurückkehrten. Danach gab es aber direkt wieder Aufregung. Dieses Mal war eine Entscheidung des Schiedsrichters.

Hansa Rostock – Schalke 04: Nach Randale auf Tribüne

Nach einer kurzen Unterbrechung zu Spielbeginn, als Pyro-Qualm es nicht zuließ, dass gespielt werden konnte, gab es kurz vor dem eigentlichen Halbzeitpfiff auch Aufregung. Auf den Rängen, neben dem Block des FC Schalke 04, qualmte und rauchte es. Zudem sind Rostock-Fans und die S04-Anhänger aufeinander gestoßen und haben sich wohl Prügeleien geliefert.

Polizei und Ordner schreiten ein und verhindern wohl Schlimmeres. Für Schiedsrichter Nicolas Winter ein Grund, die Partie zu unterbrechen. Es ging in die Kabine. 20 Minuten warteten die Fans im Ostsee-Stadion, bis es wieder losging.

Danach kehrten die Teams wieder auf den Platz zurück, machten sich warm für den Wiederanpfiff. Bis dahin war nicht viel passiert. Es gab auf beiden Seiten kaum Torchancen. Doch als die Partie wieder losging, gab es einen richtigen Knall.

Rote Karte nach Wiederanpfiff

Bevor der Ball wieder rollte, schaltete sich der VAR ein. Es geht um einen möglichen Platzverweis für Rostock-Angreifer Junior Brumado. Der Stürmer hatte in der 38. Minute kurz vor der Unterbrechung Idrizi im Zweikampf mit dem Ellenbogen erwischt. Dafür hatte er die Gelbe Karte gesehen. Schiri Winter schaute sich die Szene am Monitor an und revidierte seine Entscheidung. Junior Brumado sah glatt Rot! Schalke ist also eine ganze Halbzeit in Überzahl.

In den letzten Minuten vor dem Halbzeitpfiff passierte nicht mehr viel. Viel wichtiger war den Verantwortlichen aber eher, dass es auf den Rängen ruhig bleibt und es nicht schon wieder eskaliert.