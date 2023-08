FC Schalke 04: Bundesliga-Star lässt Fans mit S04-Aussagen ausflippen

Seit Jahre ist er der feuchte Traum aller Fans des FC Schalke 04. Doch spätestens mit dem erneuten Abstieg war allen klar: Robin Gosens wird (vorerst) nicht kommen. Dabei würde der Nationalspieler selbst nur zu gerne mal das S04-Trikot tragen.

Statt zum FC Schalke 04 verschlug es Gosens zu Union Berlin. Nach einem sensationellen Einstand bei den „Eisenern“ wurde er nun auf sein königsblaues Herz angesprochen. Seine Worte lassen die S04-Fans förmlich ausflippen.

FC Schalke 04: Gosens schwärmt vom S04

Zwei Spiele, zwei 4:1-Siege: Bei Union Berlin läuft es zum Start grandios – ganz anders als beim S04. Während auf Schalke der Stotter- zum Fehlstart wurde, schwebt man in Köpenick weiter auf Wolke 7. Auch dank Robin Gosens. Jahrelang träumte der von der Bundesliga, jetzt ging der Wunsch in Erfüllung. Wenn auch nicht ganz. Es gilt als offenes Geheimnis, dass er am liebsten mit seinem Herzensklub Schalke Bundesliga spielen würde.

Das ist aktuell nicht drin. Trotzdem schaut der 29-Jährige stets mit anderthalb Augen, was sein Lieblingsverein gerade macht. Nach dem 4:1 in Darmstadt überraschte ihn Reporterlegende Uli Potofski mit einer besonderen, königsblauen Frage.

Auch als Unioner weiter Schalke-Fan

„Ich hab gehört, dass sie Schalke-Fans sind“, sagt Potofski plötzlich. Erst überrascht, dann aber gewohnt schlagfertig reagiert Gosens: „Ich hab gehört, das sind sie auch.“ Unter Knappen sprachen die beiden dann über die frühe Krise des FC Schalke 04 in dieser Saison. „Leiden Sie?“, fragt Potofski. „Ich habe das Spiel gestern (0:2 gegen Kiel, Anm. d. Red.) auch verfolgt und natürlich bin ich wie alle Schalker nicht happy. Es ist nicht schön, was da gerade auf Schalke passiert.“

Dann gerät er aus heiterem Himmel ins Schwärmen. „Schalke ist der Verein, der mich zum Fußball gebracht hat. Dementsprechend ist eine große Sympathie da. Es war das erste Stadion, das ich besucht habe als Kind. Deshalb wird immer eine Emotionalität da sein“, sagt er. Und auch wenn er anschließend betont, voll auf seine Aufgabe in Berlin fokussiert zu sein, schwärmen auch die Königsblauen wieder von ihrem Leidensgenossen.

„Das bricht mir richtig das Herz.“

„Irgendwann einmal…“

„Ich liebe ihn.“

„Er wird kommen.“

„Guter Junge.“

Eine Verpflichtung ist mit dem Abstieg, dem Union-Wechsel und dem Fehlstart weiter entfernt denn je. Aber träumen ist bekanntlich erlaubt. Und mit 29 Jahren hat Robin Gosens ja noch einige gute vor sich – womöglich auch noch ein, zwei beim FC Schalke 04.