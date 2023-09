FC Schalke 04: Bleibt er suspendiert? Reis trifft Fährmann-Entscheidung

Thomas Reis steckt mitten in ganz ungemütlichen Wochen beim FC Schalke 04. Der Fehlstart sorgt für erste Wackler seines Trainerstuhls, das 1:1 in Wiesbaden verschlimmerte die Stimmung weiter. Und dann war da ja auch noch der Fährmann-Eklat.

Der Berater des Kult-Keepers hatte verbal auf Reis eingedroschen. Der Trainer reagierte knallhart und suspendierte Fährmann. Das Aus des Keepers beim FC Schalke 04? Nein, schon am Montag stand er wieder auf dem Trainingsplatz.

FC Schalke 04: Reis begnadigt Fährmann

Die Suspendierung war offenbar mehr Denkzettel als Rausschmiss. Zwei Tage nach dem Knall um seine Nicht-Nominierung für das Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden (1:1) trainierte Ralf Fährmann mit der Mannschaft, als wäre nie was gewesen. Dabei war was. Die Degradierung zur Nummer 2 hatte seinen Berater so stinksauer gemacht, dass er Schalke und vor allem Trainer Reis öffentlich angriff.

Stefan Backs sprach von einem nicht akzeptablen Fehler, von der Zerstörung einer Legende. Die erste Reaktion kam vom Agenten von Marius Müller. Der Berater der neuen Nummer 1 warf Backs kalkuliertes Unruhestiften vor. Ähnlich schien es Thomas Reis gesehen zu haben und griff zu einer knallharten Maßnahme: Er schmiss Fährmann aus dem Wiesbaden-Kader.

Fährmann trainiert wieder mit

Über klärenden Gespräche mit dem Torwart hüllte der FC Schalke 04 den Mantel des Schweigens, wollte das Thema intern behandeln. Die Länge der Suspendierung scheint nun aber klar: Weil Fährmann schon im ersten Training nach dem Spiel wieder mitmischen durfte, scheint die Angelegenheit nun aus der Welt geschafft.

Für Thomas Reis bleibt es dagegen ungemütlich. Nach dem Fehlstart ist der FC Schalke 04 weit weg von den angepeilten Aufstiegsplätzen und der Trainer schon in Frage gestellt. Zwei Spiele, so hört man, bekommt Reis noch als Bewährungschance.