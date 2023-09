FC Schalke 04: Nach Berater-Zoff! Legenden-Attacke auf Fährmann – „Der schlechteste Weg“

Der FC Schalke 04 kommt einfach nicht zur Ruhe. Vor wenigen Tagen ließ der Berater von Ralf Fährmann die Gemüter hochkochen. Seitdem kam eine Ein-Spiel-Suspendierung und ein erneut heftig diskutierter Punktverlust dazu.

Trotz seiner Abwesenheit war Keeper Fährmann rund um das Wiesbaden-Spiel natürlich weiter Gesprächsthema. Nun legt Vereinslegende Olaf Thon nochmal kräftig nach. Er stellt sich auf die Seite des Trainers Thomas Reis.

FC Schalke 04: Berater tritt Streit los

Stein des Anstoßes war ein Interview, welches Fährmann-Berater Stefan Backs unter der Woche gegeben hatte. Darin kritisierte er mit deutlichen Worten, dass sein Schützling nach seiner Verletzung nur auf der Bank sitze. Die erneute Degradierung sei „nicht akzeptabel und nicht nachvollziehbar“, polterte Backs.

Auch interessant: Später Schock lässt das Fass komplett überlaufen – „Unfassbar dämlich“

Wenig später giftete der Berater der aktuellen Nummer 1, Marius Müller, zurück. Kurzerhand entstand beim FC Schalke 04 ein Spieler-Zoff, den die Berater austrugen und den Thomas Reis moderieren musste.

Thon spring Reis zur Seite

Seine Entscheidung, Fährmann aus dem Spieltags-Kader zu streichen, darf als unmissverständliche Warnung verstanden werden. Der richtige Schritt, wie auch Olaf Thon findet. „Thomas Reis war zum Handeln gezwungen“, sagte Thon bei „Sky“.

„Dass man über den Manager sprechen lässt, das geht gar nicht“, kritisierte er zudem in aller Deutlichkeit. Fährmann hätte selbst und vor allem intern etwas sagen müssen. „Dieser Weg ist der schlechteste, den man wählen konnte“, so die Vereinslegende des S04. Nun müsse man in der Länderspielpause das Thema aufarbeiten.

FC Schalke 04: Reis der Richtige?

Daneben beschäftigt die Fans aktuell vor allem, ob Reis noch der richtige Trainer ist. In der zweiten Liga haben die Knappen einen brutalen Fehlstart hingelegt. Geht es nach Thon, sollte man jetzt nicht auch noch diese Personalie diskutieren.

Weitere News kannst du hier nachlesen:

Er sei „der richtige Trainer und man muss Vertrauen in ihn haben“, macht der Euro-Fighter von 1997 deutlich. Reis sei authentisch und ehrlich und versuche alles für den FC Schalke 04 zu geben.