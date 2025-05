Düsseldorf – Schalke: Fans entdecken ihn sofort – neuer S04-Trainer schon im Stadion?

Hammer-Choreos vor Anpfiff. Auf- und Abstiegskampf bei Düsseldorf-Schalke. Und ein ganz besonderer Gast auf der Tribüne. Für die Blauweißen geht es in Düsseldorf noch gegen den Abstieg – unter den Augen ihres neuen Trainers?

Die Spekulationen rund um den offenen Posten auf der Schalker-Trainerbank halten an. Der Verein hat eine klare Jobbeschreibung festgelegt. Ein deutschsprachiger Coach mit Zweitliga-Erfahrung muss her. Einer, auf den dieses Profil bestens zutreffen würde, saß ausgerechnet beim Spiel Düsseldorf-Schalke auf der Tribüne.

Düsseldorf-Schalke: Markus Anfang im Stadion

Vielleicht ist es nur die Begeisterung für den Fußball-Sport, die Markus Anfang nach Düsseldorf zum Heimspiel der Fortuna gegen Königsblau gelockt hat. Oder gibt es da doch einen größeren Zusammenhang? S04-Fans dürften hier hellhörig werden.

Schließlich gilt der 50-Jährige seit seinem Rauswurf in Kaiserslautern als einer der heißesten Kandidaten auf den Trainerposten in Gelsenkirchen. Es dürfte also kaum ein Zufall sein, dass sich Anfang nun die Knappen aus nächster Nähe anschaut. Aber wäre er der richtige Mann für Schalke?

+++Für S04-Fans: Ärger vor dem Spiel in Düsseldorf+++

Immerhin bringt er reichlich Erfahrung in Liga zwei mit. In 142 Spielen saß Anfang bereits als Coach auf der Bank und erzielte dabei einen Punkteschnitt von 1,63. Aktuell würde das für die Blauweißen eine echte Verbesserung bedeuten, die in dieser Liga-Saison auf einen Schnitt von 1,19 Punkte pro Spiel kommen.

Anfang zeigt Interesse am S04

Ob die Leistung der Königsblauen in der Landeshauptstadt Anfang überzeugt, im Sommer auf Schalke zu unterschreiben? Auf die endgültige Antwort werden S04-Fans wohl noch warten müssen. Dennoch zeigt der Stadionbesuch das Interesse des 50-Jährigen am Ruhrgebietsverein. Und da ist er nicht der einzige.

Zuletzt kommentiere auch Lukas Kwasniok, der im Sommer den SC Paderborn verlassen wird, die Gerüchte zu seiner Person in Verbindung mit dem S04 als „reizvolle Aufgabe“ (hier mehr). Kann man sich auf Schalke bald kaum noch vor Bewerbern retten? So weit ist es wohl noch nicht. Dennoch setzt Anfang mit seinem Besuch bei Düsseldorf – Schalke ein Zeichen, das die Spekulationen anheizen dürfte.