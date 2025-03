FC Schalke 04: Juwel-Wende? S04-Talent lässt aufhorchen

Er ist eine der größten Entdeckungen der Saison – doch zuletzt erlebte Max Grüger beim FC Schalke 04 einen Durchhänger. Der Stammplatz ist weg, die Entwicklung stagniert etwas. Nun konnte das Talent wieder auf sich aufmerksam machen.

Die Nationalelf als Seelentröster – das hat schon oft funktioniert. Sorgt es jetzt auch beim Juwel des FC Schalke 04 für die Wende? Sein Auftritt mit dem Adler auf der Brust konnte sich jedenfalls sehen lassen.

FC Schalke 04: Max Grüger überzeugt im DFB-Dress

Letzte Saison noch bei der U19, wurde Max Grüger in der neuen Spielzeit zum großen Gewinner des Umbruchs. Zusammen mit Taylan Bulut eroberte er die Startelf und die Herzen der Fans. Monatelang startete er für S04. Doch während Kollege Bulut auch heute aus der ersten Elf nicht mehr wegzudenken ist, geht Grüger durch ein kleines Tief.

Seit dem Rückrunden-Auftakt gegen Eintracht Braunschweig (0:0) spielte er unter Kees van Wonderen keine Partie mehr durch. Das lag vor allem dran, dass beim in der Hinrunde noch so konstanten und verlässlichen Eingengewächs immer größere Schwankungen drin waren. Zuletzt kam er immer wieder nur als Joker und fing sich obendrein gegen Münster (1:0) eine bittere Gelbrote Karte ein. Paul Seguin und Janik Bachmann haben derzeit die Nase vorn. Nun aber gab es Seelenbalsam für Grüger.

Bei Deutschlands U20-Nationalmannschaft ist der 19-Jährige weiter absolut gesetzt. Und so spielte er auch am Freitag gegen Tschechien über die volle Distanz. Und das mit Erfolg. Dank Torschütze Justin Diehl (VfB Stuttgart) wurde die Partie in der Elite League gewonnen. Auch beim folgenden Spiel am Montag (15.30 Uhr) dürfte er wieder gesetzt sein. Und bald auch wieder beim FC Schalke 04?