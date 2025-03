Schalke 04 – FC Groningen: Glanzloses Testspiel! S04 siegt gegen den Erstligisten

Der Ball in der 1. und 2. Bundesliga ruht aufgrund der Länderspielpause – aber nicht ganz. So bestreitet der FC Schalke 04 am Mittwoch (19. März, 18 Uhr) ein Testspiel gegen den FC Groningen aus der ersten niederländischen Liga.

Für Cheftrainer Kees van Wonderen ist das die Möglichkeit, einige Experimente beim FC Schalke 04 auszuprobieren. So werden vermutlich einige Spieler gegen den FC Groningen zum Einsatz kommen, die zuletzt häufiger auf der Bank Platz nahmen. Aber auch viele Talente dürfen sich präsentieren.

FC Schalke 04 – FC Groningen im Live-Ticker

Welche Spieler bekommen im Testspiel die Möglichkeit, sich zu zeigen? Werden auch die Leistungsträger dabei sein? In unserem Live-Ticker zum Testspiel zwischen Schalke 04 und dem FC Groningen bleibst du immer auf dem Laufenden.

FC Schalke 04 – FC Groningen 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Barkok (18.)

Aufstellung: Heekeren – Gantenbein (Buczkowski 60.), Schallenberg (Talabidi 60.), Sanchez, Becker – Barkok, Zalazar – Bayindir (Büyükarslan 78.), Hong (Hadzha 78.) , Mohr (Tonye 46.) – Remmert (Potnar 72.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

SCHLUSSPFIFF! Der Schiri pfeift pünktlich ab. Der FC Schalke 04 gewinnt das Testspiel knapp und glanzlos mit 1:0 durch den Treffer von Aymen Barkok in der 18. Minute per Elfmeter.

71. Min: Allzu viel passiert seit dem Seitenwechsel nicht. Groningen schafft es nicht, die S04-Abwehr zu überwinden. Von den Knappen kommt nach vorne auch nicht mehr so viel, wie es noch in der 1. Halbzeit der Fall war.

60. Min: Doppelwechsel bei S04: Buczkowski und Talabidi kommen für Schallenberg und Gantenbein.

46. Min: Weiter geht’s im Parkstadion! Bei S04 gibt es einen Wechsel: Mohr ist raus, Tonye ist neu dabei.

HALBZEIT! Der FC Schalke führt verdient mit 1:0 gegen den FC Groningen. Der Torschütze ist Aymen Barkok in der 18. Minute durch einen Elfmeter. Wir melden uns gleich zur zweiten Halbzeit wieder.

40. Min: Gleich ist Halbzeit. Ob hier noch etwas passiert?

32. Min: Nach einer kleinen Unsicherheit in der S04-Abwehr hat Groningen die dicke Möglichkeit auf den Ausgleich, kann sie aber nicht verwerten.

25. Min: Der S04 macht das bislang sehr abgeklärt, lässt in der Verteidigung gegen Groningen kaum etwas zu. Vorne kommen die Knappen immer wieder gefährlich vors Tor.

18. Min:Tor für Schalke! Barkok tritt an und verwandelt souverän zur 1:0-Führung.

17. Min: Remmert wird von Bayindir stark in Szene gesetzt und setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch. Dabei dringt er in den Strafraum und wird dort gefoult, der Schiri zeigt sofort auf den Punkt. Elfmeter für S04!

10. Min: Gute Anfangsphase der Königsblauen! Der S04 übernimmt hier direkt die Kontrolle und hatte auch einige Strafraumszenen. Die Gäste aus Groningen kommen kaum aus der eigenen Hälfte raus.

1. Min: Los geht’s! Mit bisschen Verspätung stößt S04 die erste Halbzeit in den blauen Trikots an.

Vor Anpfiff: Beide Teams sind bereit. Kapitän der Schalker Mannschaft ist heute Schallenberg.

17.59 Uhr: Viele Blicke werden auf Sanchez gerichtet sein. Der junge Argentinier darf nach einer gefühlten Ewigkeit wieder in einem Spiel für die Knappen auflaufen.

17.55 Uhr: Kurz vor Anpfiff ist die Aufstellung da. So beginnt der S04 in der 1. Halbzeit: Heekeren – Gantenbein, Schallenberg, Sanchez, Becker – Barkok, Zalazar – Bayindir, Hong, Mohr – Remmert. Auf der Bank nehmen noch Langer, Buczkowski, Büyükarslan, Hadzha, Potnar, Talabidi und Tonye platz. Zahlreiche Leistungsträger werden heute geschont.

17.39 Uhr: Noch gibt es keine Informationen bezüglich der Startaufstellung der Schalker. Dabei ist in wenigen Minuten Spielbeginn.

17.10 Uhr: In rund 50 Minuten ist Anpfiff. Erste Fans sind schon im Parkstadion angekommen. Die beiden Mannschaften werden sich auch gleich warm machen.

15.53 Uhr: Gute Nachrichten für alle Fans: Die Partie wird zwar im Parkstadion ausgetragen, dennoch wird auf dem YouTube-Kanal des S04 ein Livestream zur Verfügung gestellt.

15.20 Uhr: Feiern Moussa Sylla und Emil Höjlund ihre Comebacks? Beide Stürmer fielen zuletzt aus und sind auf dem Weg der Besserung. Ob sie schon gegen Groningen spielen werden, wird sich zeigen. Vermutlich aber wird Königsblau kein Risiko eingehen wollen.

14.44 Uhr: Mit Zaid Tchibara (Kreuzbandriss), Marcin Kaminski (Fußprellung), Janik Bachmann (Nackenprobleme), lyes Hamache (Achillessehnenverletzung), Max Grüger (DFB-U20) sowie Tomas Kalas und Taylan Bulut (beide krank) stehen van Wonderen einige Profis nicht zur Verfügung. Auch Amin Younes wird vermutlich nicht mitwirken können, da er das Training am Dienstag verletzungsbedingt abbrechen musste.

13.15 Uhr: In der fast spielfreien Zeit hat Schalke die Möglichkeit, an einigen Problemen zu arbeiten. Cheftrainer Kees van Wonderen wird daher auch froh sein, dass es ein Testspiel gegen den FC Groningen gibt. Hier kann der S04-Coach einige Sachen ausprobieren und auch Spielern die Chance geben, die kaum Einsatzzeiten hatten. Dazu zählen unter anderem Felipe Sanchez, Peter Remmert, Aymen Barkok oder Mauro Zalazar.

12.34 Uhr: Nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen Hannover 96 geht Königsblau mit gemischten Gefühlen in die Länderspielpause. Zuvor gab es nämlich zwei Siege in Folge und auch gegen die 96er sah es bis zur 87. Minute gut aus. Doch innerhalb von wenigen Minuten kassierte S04 zwei Gegentore und verlor am Ende doch noch.

Mittwoch, 19. März, 12.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Testspiel des FC Schalke 04 gegen den FC Groningen. Hier bekommst du alle Informationen zur Begegnung.