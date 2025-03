FC Schalke 04: Nächster Juwel-Hammer! S04 macht es offiziell

In den vergangenen Monaten hat der FC Schalke 04 wichtige Arbeit geleistet und einige Top-Talente langfristig an sich gebunden. Taylan Bulut, Max Grüger oder Zaid Amoussou-Tchibara haben alle lange Verträge unterschrieben. Bei Bulut sieht es allerdings nach einem Abschied aus.

Nun gibt es beim FC Schalke 04 die nächsten schönen Nachrichten. Ein weiteres Juwel hat verlängert. U19-Coach Norbert Elgert freut sich. Die Rede ist von Ben Weber.

FC Schalke 04 verkündet nächste Verlängerung

Der 18-Jährige wird auch in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 auflaufen. In der U19 von Norbert Elgert ist er schon aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Deshalb ist vor allem die Trainerlegende der Königsblauen erleichtert, dass Weber seiner Mannschaft weiterhin erhalten bleibt.

„Wir freuen uns sehr, dass Ben seinen Vertrag verlängert hat. Mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Führungsstärke ist er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Schon jetzt ist Ben einer der Leader und wird auch in der kommenden Saison als Altjahrgang eine ganz wichtige Rolle spielen”, zeigt sich Chef-Trainer Norbert Elgert erfreut.

Weber wechselte 2022 in die Knappenschmiede der Schalker und hat seitdem in der U19 eine wichtige Rolle im Elgert-Team eingenommen. In der laufenden Spielzeit kommt Weber auf 14 Einsätze in der U19 DFB-Nachwuchsliga sowie im DFB-Pokal der Junioren.

Weitere Verlängerungen werden folgen

Vor der Vertragsverlängerung von Weber hat der FC Schalke 04 noch viele andere Talente langfristig gebunden. Max Grüger, Luca Podlech, Ayman Gulasi, Mika Khadr, Zaid Amoussou-Tchibara (alle bis 2028) und Taylan Bulut (bis 2029) haben alle zuletzt lange Verträge unterzeichnet.

Da die U19 für die kommende Saison die Planungen schon aufgenommen hat, werden vermutlich noch weitere Verlängerungen folgen. Es wurden auch schon erste Neuzugänge verpflichtet. Einer kommt von einem Revier-Rivalen. Diego Backes wechselt aus der U17 des VfL Bochum in die Knappenschmiede.