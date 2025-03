Schalke 04 reibt sich schon die Hände: Nächster Klub buhlt um S04-Star

Wenn der Sommer in Gelsenkirchen anbricht, wird es beim FC Schalke 04 den nächsten Umbruch geben. Dieses Mal wird es sogar noch heftiger sein. Viele Spieler werden den Revierklub verlassen, viele neue Profis werden sich dem Traditionsverein anschließen.

Zu den Abgängen, die dem FC Schalke 04 viele Millionen Euro einbringen könnte, dürfte auch Taylan Bulut gehören. Das Top-Talent ist heiß begehrt und wird fast wöchentlich mit einem neuen Klub in Verbindung gebracht. So will ihn nun auch ein Bundesligist haben.

FC Schalke 04: Bulut heiß begehrt

Er hat seinen Vertrag beim FC Schalke 04 erst vor Kurzem bis 2029 verlängert, wird den Zweitligisten im Sommer aber höchstwahrscheinlich verlassen. Das geht jedenfalls aus vielen Berichten hervor. Seit Monaten wird nämlich über die Zukunft von Taylan Bulut spekuliert. Mit einem Verbleib rechnet kaum jemand.

Stattdessen könnte Schalke eine hohe Millionensumme kassieren. Denn in seinem Vertrag hat er eine Ausstiegsklausel, die ab dem Sommer 2025 Gültigkeit besitzt. Bis zu zehn Millionen Euro soll S04 für Bulut kassieren, wenn ein Klub ihn verpflichten will. Die Interessenten-Liste wird jedenfalls immer länger.

Wie der „Kicker“ berichtet, hat der SC Freiburg Bulut ins Visier genommen. Bei den Breisgauern könnte sich ein Wechsel von Kiliann Sildilla anbahnen, weshalb ein neuer Rechtsverteidiger kommen soll. Den scheint Freiburg mit Bulut gefunden zu haben.

S04 winken Millionen

Was Schalke 04 freuen wird: Es könnte zu einem Transferpoker um Bulut kommen. Neben der Ablösesumme, die der Klub kassiert, könnte S04 auch noch Prämien verhandeln, die weitere Einnahmen bringen könnten.

Bislang sind neben Freiburg auch noch RB Salzburg, AFC Bournemouth und Nottingham Forest aus der Premier League bekannt, die das Top-Talent unter Vertrag nehmen wollen. Bulut selbst schwärmte kurz nach seiner Vertragsverlängerung von der Premier League. „Jeder, der Ahnung von Fußball hat, der weiß, dass die Premier League die beste Liga ist. Die kann man sich immer ansehen“, so der Youngster. Wohin es ihn ziehen wird, wird sich dann in den kommenden Wochen oder Monaten zeigen.