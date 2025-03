FC Schalke 04 verkündet große Neuigkeiten! S04 kann Horror-Szenario abwenden

Während der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga für den FC Schalke 04 immer näher rückt, sieht es auch finanziell für die Königsblauen wieder richtig gut aus. Vor einem Jahr erklärte Finanz-Vorständin Christina Rühl-Hamers noch, dass es zu einem Horror-Szenario kommen könnte.

Dem FC Schalke 04 drohte nämlich lange ein Punktabzug für die kommende Zweitliga-Saison 2025/26. Doch jetzt gibt es die guten Nachrichten: Unter anderem dank Taylor Swift wird das nicht passieren.

FC Schalke 04: Horror-Szenario abgewendet!

Gute Nachrichten für den FC Schalke 04 – und sie kommen von Christina Rühl-Hamers. Die Finanzchefin teilt nämlich mit, dass das negative Eigenkapital gesunken ist. Bis zum 31. Dezember 2024 betrug es 98,1 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr waren es noch 103, Millionen Euro gewesen. Auch dank Taylor Swift und Rammstein wurde S04 so vor einem Punktabzug in der kommenden Saison bewahrt.

Die Konzerte haben nämlich die Eigenkapitalquote um die geforderten fünf Prozent verbessert. Rühl-Hamers sprach von einem „Kraftakt“ und einer „Punktlandung“. „Wir haben es geschafft – unter anderem durch ein außergewöhnliches Konzertjahr in der Veltins-Arena sowie für die zweite Bundesliga beachtliche Transfereinnahmen“, so die Finanzchefin.

Neben den Konzerten waren es noch die Transfers von Assan Ouedraogo (für rund 10 Millionen Euro zu RB Leipzig), Keke Topp (für rund 3 Millionen Euro zu Werder Bremen), Veranstaltungen wie die Europameisterschaft und die Champions-League-Spiele von Shakhtar Donezk, die das notwendige Geld für S04 reinbrachten.

Es gibt aber auch schlechte Nachrichten

Da der FC Schalke 04 ein negatives Eigenkapital hat, muss diese Quote jedes Jahr um mindestens fünf Prozent verbessert werden, ansonsten droht dem Klub in der darauffolgenden Saison ein Punktabzug. So steht der Revierklub auch in diesem Jahr vor einer großen Herausforderung.

Angesichts der sinkenden TV-Einnahmen und nicht jedes Jahr stattfindender Hammer-Konzerte muss Schalke anderweitig die Millionen einholen. Da könnten vor allem wieder Transfers eine Rolle spielen. So könnten unter anderem Moussa Sylla und Taylan Bulut im kommenden Sommer für viel Geld wechseln und S04 damit helfen, auch für das nächste Jahr die Quote zu verbessern.