FC Schalke 04: Offiziell! Entscheidung um Mulder gefallen

Neben dem Klassenerhalt gibt es beim FC Schalke 04 noch ein anderes großes Thema: die Zukunft von Interims-Sportdirektor Youri Mulder. Seit November 2024 hat der Eurofighter dieses Amt inne und musste dafür seine Arbeit im Aufsichtsrat des S04 ruhen lassen.

Ob er auch weiterhin der Direktor des Profifußballs beim FC Schalke 04 sein wird, ist noch unklar. Dafür ist eine andere Entscheidung um den ehemaligen Fußballer der Königsblauen nun offiziell gefallen.

FC Schalke 04 verkündet Mulder-News

Wie der FC Schalke 04 nämlich mitgeteilt, scheidet Mulder vorerst im Aufsichtsrat aus. Der S04 erklärt: „In Paragraph 7.1 der Satzung heißt es: ,Die Aufsichtsräte dürfen nicht in einem Anstellungsverhältnis zum Verein stehen oder auf anderer Basis entgeltlich für ihn tätig sein, weder unmittelbar noch mittelbar.'“

Da Mulder seit dem 5. November 2024 als Direktor Profifußball tätig ist, ruhte sein Amt als Aufsichtsrat. Der bislang von Mulder wahrgenommene Sitz im Kontrollgremium bleibt bis auf Weiteres frei.

Dafür wurde in einer turnusmäßigen Sitzung des Aufsichtsrats Harald Förster einstimmig für zwei Jahre kooptiert. Der Wahlausschuss hat die Kooptation gemäß Satzung bestätigt, damit sind alle formellen Kriterien erfüllt. Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, deren Geschäftsführer Förster ist, schlagen vertragsgemäß eine verantwortliche Person aus ihren Reihen für den Schalker Aufsichtsrat vor. Der Aufsichtsrat kann satzungsgemäß bis zu drei Mitglieder kooptieren, deren Bestellung für jeweils zwei Jahre erfolgt und jederzeit widerruflich ist.

Bleibt Mulder Sportdirektor?

Dadurch, dass Mulder nicht mehr im Aufsichtsrat sein wird, ist davon auszugehen, dass er auch über den Sommer hinaus der Sportdirektor beim FC Schalke 04 bleiben wird. Der Klub ist mit ihm zufrieden, auch Mulder kann sich vorstellen, weiterhin im Amt zu bleiben. Zuletzt sagte er, dass eine Entscheidung darüber schon bald fallen könnte.

Wann das so weit sein wird, ist noch unklar. Dann hätten die Königsblauen auch in dieser Personalie Gewissheit, was extrem wichtig für die Planungen für die kommende Saison ist.