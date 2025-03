FC Schalke 04: DFL macht es offiziell! Fans haben jetzt endgültig Gewissheit

In der Länderspielpause hat der FC Schalke 04 die Möglichkeit, sich ein wenig auszuruhen und an den Problemen für die restliche Rückrunde zu feilen. Das Ziel ist klar formuliert: der Klassenerhalt.

Der Verbleib in der 2. Liga könnte schon bald folgen. Für die restlichen Partien haben der FC Schalke 04 und die Anhänger jetzt Gewissheit. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat nämlich die letzten Termine verkündet.

FC Schalke 04: DFL verkündet es offiziell

Die erste Länderspielpause des Jahres steht an. Für die Fans des FC Schalke 04 bedeutet es: eine pflichtspielfreie Zeit. Denn in der kurzen Nationalspieler-Abstellung gab es ja ein Testspiel gegen den FC Groningen, das mit 1:0 gewonnen wurde. Nach der Pause geht es dann wieder in der 2. Liga weiter.

Während für die kommenden Wochen die Spiele zeitgenau angesetzt wurden, stehen auch die Termine für die letzten Partien der Saison an. Die DFL hat nämlich verkündet, wann die Spieltage 31 bis 33 stattfinden werden.

Am 27. April gastiert Königsblau in Kaiserslautern. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Wenige Tage später wird der SC Paderborn (2. Mai, 18.30 Uhr) in der Veltins-Arena zu Gast sein. Eine Woche später kommt es zum NRW-Duell bei Fortuna Düsseldorf (10. Mai, 13 Uhr). Es ist der vorletzte Spieltag der 2. Liga.

Spielansetzung bis zum Saisonende fix

Das letzte Mal, dass der FC Schalke 04 dann in dieser Spielzeit spielen wird, ist am 18. Mai um 15.30 Uhr. An jenem Sonntag finden alle Partien der 2. Bundesliga zeitgleich statt. Gleiches gilt auch für den letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga, der tags zuvor ausgetragen werden. Für Königsblau steht dann das Heimspiel gegen die SV Elversberg an.

Nach der Länderspielpause geht es für S04 nach Fürth, wo mit drei Punkten der nächste Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht werden soll. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen mit 33 Zählern auf Rang elf. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt acht Spieltage vor dem Ende 13 Punkte.

Die nächsten Spiele des S04: