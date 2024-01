FC Schalke 04: Nächster Absturz droht! Ex-S04-Juwel in verzwickter Situation

Einst war er ein Hoffnungsträger des FC Schalke 04. Doch mit seinem Abschied aus Gelsenkirchen wurde die Karriere zur steilen Talfahrt. Erst stieg er mit dem S04 ab, dann folgte eine wilde Zeit voller Wechsel – und vielen weiteren Enttäuschungen.

Heute ist Matthew Hoppe zurück in der Heimat. Doch wie lange noch? Das Ex-Juwel des FC Schalke 04 steckt in einer verzwickten Vertrags-Situation – die ihn schlimmstenfalls direkt ins sportliche Nirvana katapultiert.

FC Schalke 04: Ex-Juwel Hoppe in verzwickter Lage

„Endlich zuhause“, dürfte sich Matthew Hoppe Anfang August gedacht haben. Vier vogelwilde Jahre lagen hinter ihm, voller Hoffnungen, vor allem aber Enttäuschungen. 2019 aus den USA in die Knappenschmiede gewechselt, hatte er sich auf Schalke zum Top-Talent und Hoffnungsträger in einer düsteren Zeit entwickelt. Nach dem Horror-Abstieg 2021 blieb Königsblau jedoch keine andere Wahl, als den US-Boy zu Geld zu machen.

Für 3,5 Millionen Euro ging es nach Mallorca. Es folgten Rückschläge am laufenden Band. Weder bei RSC noch anschließend bei Middlesbrough oder dem Hibernian FC konnte er sich durchsetzen. Im August 2023 wurden die San José Earthquakes leihweise zu seinem neuen Verein – innerhalb von zwei Jahren hatte er nun fünf verschiedene Trikots getragen.

Zurück in die U23-Liga?

Die erste (halbe) Saison in Kalifornien verlief zwar nicht so katastrophal wie in Spanien, England und Schottland. Grund zu Jubeln gab es für das einstige Talent des FC Schalke 04 aber auch nicht. Fünfmal Startelf, dreimal Joker, viermal ohne Einsatz – und ein frühes Playoff-Aus in der Wildcard-Runde.

Nun steht das Ex-Schalke-Juwel vor einer ungewissen Zukunft. Noch bis Sommer geht die Leihe von Middlesbrough. Mitten in der Saison fällt dann die Entscheidung, ob er in den USA bleibt oder zurück muss. In England hatte er gar keine Sonne gesehen, stand meist nicht mal im Kader, sondern musste in der sportlich bedeutungslosen „Premier League 2“, der Liga für U23-Teams, spielen.

Legt er in San José keinen Blitzstart in die Saison hin, könnte die Rückkehr „drohen“. Bei „Boro“ hat er noch einen Vertrag bis 2026. Den auszusitzen zu müssen und in der U23-Liga zu kicken wäre womöglich der endgültige Karriere-Killer.