FC Schalke 04: Fan geht Deal mit seiner schwarzgelben Frau ein – jetzt muss er ihn bitter bereuen! „Konnte ja keiner ahnen“

Er wollte doch nur nach München. Doch jetzt muss Timur Karakoc die Auswärts-Tour mit seinem FC Schalke 04 bitter bereuen. Denn für den letzten und entscheidenden Spieltag beschert sie ihm ein grausames Schicksal.

Während der FC Schalke 04 in Leipzig ums nackte Überleben kämpft, muss der 37-Jährige allein zuhause bleiben und seine drei kleinen Kinder hüten. Vom so wichtigen Spiel, befürchtet er, wird er deshalb kaum etwas mitbekommen. Schuld daran ist ein Deal, den er mit seiner Frau einging – einem BVB-Fan.

FC Schalke 04: Fan muss Deal mit seiner Frau bitter bereuen

„Das konnte ja keiner ahnen“, hadert Timur Karakoc gegenüber DER WESTEN. Wenn Königsblau am Samstag im Endspiel um den Klassenerhalt in Leipzig antritt, wird kein Schalke-Fan mit ihm tauschen wollen. Der 37-Jährige wird das Spiel nicht im Stadion sehen, auch nicht mit Freunden. Seine einzigen Begleiter: Drei kleine Kinder.

Fläschchen statt fiebern, Wickeln statt Daumen drücken, Bespaßen und trösten statt anfeuern. Auch wenn Timur seine drei Jungs über alles liebt, hat er sich das Abstiegs-Endspiel ganz anders vorgestellt. Eingebrockt hat er sich die Suppe allerdings höchstselbst. Vor einigen Wochen ging er einen Deal mit seiner Frau ein. Der wird ihm nun zum Verhängnis.

In München ließ es sich Schalke-Fan Timur gutgehen. Doch jetzt kriegt er die Quittung. Foto: privat

Frau darf nach Dortmund, er bleibt zu Hause

Die Krux: Seine Frau ist Fan von Borussia Dortmund. Sie ließ ihn für ein ganzes Wochenende nach München ziehen, hütete die drei Kids, damit er das Auswärtsspiel des FC Schalke 04 bei den Bayern sehen konnte. Ihre einzige Bedingung: Sie will am letzten Spieltag nach Dortmund.

Was Timur nicht ahnen konnte: Für Dortmund und Schalke hat sich die Situation auf den letzten Spieltag zugespitzt. Der BVB kann Deutscher Meister werden, Schalke absteigen. Und während sie den Titelkampf hautnah erlebt, bleibt er mit den Kindern (5, 3 und 0 Jahre alt) allein zu Hause. Die sind zwar seit Geburt Schalke-Mitglieder, das hilft am Samstag aber auch nicht. Nicht einmal die Omas können helfen, sind ausgerechnet an diesem Tag verhindert.

„Mit ganz viel Glück sehe ich insgesamt vielleicht eine Halbzeit“

Für ein 0:6 in München wird der S04-Fan nun dieses so immens wichtige Spiel größtenteils verpassen. Da macht er sich keine Illusionen. „Mit ganz viel Glück sehe ich insgesamt vielleicht eine Halbzeit“, sagt er verbittert. „Das klingt für mich und alle, die mich kennen, absolut unrealistisch. Weil ich KEIN Spiel verpasse, vor allem so eins nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich weinen oder lachen soll.“

Als guter Ehemann hat er die Situation allerdings akzeptiert. Und eine Hoffnung gibt es noch. „Mit ganz viel Glück kommt ein weiterer Vater mit seinen beiden Töchtern vorbei. Den hat das gleiche Schicksal ereilt.“