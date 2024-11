Schalke: Brisantes Wiedersehen mit Ex-Star! „Jeder weiß um meine Gefühle“

Nach einer Katastrophensaison mussten im Sommer auf Schalke einige Spieler gehen. Durch den radikalen Umbruch von S04-Boss Ben Manga wurde jeder Stein im Verein umgedreht – zum Leidwesen vieler Mitarbeiter und Profis.

Während einige der S04-Abgänge bis zum heutigen Tag noch immer ohne neuen Verein sind, hatte das Warten für einen Ex-Schalker zuletzt ein Ende. Nun steht direkt das Wiedersehen mit seinem alten Verein an – seine Worte lassen tief blicken!

Danny Latza winkt Fortuna-Debüt gegen Schalke-U23

Danny Latza macht noch nicht Schluss. Erst vor wenigen Tagen verkündete Fortuna Düsseldorf die Verpflichtung des langjährigen Schalkers – allerdings nicht für die Profimannschaft, sondern für die U23. Nun könnte Latza sein Debüt feiern – und das ausgerechnet gegen die Zweitvertretung des FC Schalke 04: „Eigentlich ein klassischer Fall von: ‚So startet man dann rein‘. Oder?“, kommentiert Latza das Kuriosum gegenüber der „Rheinischen Post“.

Gegen den S04 wartet auf den Mittelfeldspieler und seine Fortuna ein echter Abstiegskracher. Seine Herangehensweise: „Das nächste Spiel will ich natürlich auf jeden Fall gewinnen, danach wünsche ich der Schalker U23 aber alles Gute“, so Latza, dessen Ex-Klub in der Regionalliga Vorletzter ist, zuletzt aber das erste Mal nach zuvor zwölf sieglosen Partien wieder drei Punkte einfahren konnte.

Situation auf Schalke „natürlich nicht schön“

Die bedrohliche Situation der Schalker Profimannschaft und der U23 verfolgt Latza derweil mit Sorge: „Ich glaube, jeder weiß um meine Gefühle für Schalke. Ich habe dort lange gespielt, habe die ganzen U-Mannschaften durchlaufen und war eine Zeit lang auch Kapitän bei den Profis“. Die Situation des Vereins sei „natürlich nicht schön“, bedauert Latza.

Der 34-Jährige selbst hat derweil weiter hohe Ziele: „Natürlich bin ich heiß, wieder Fußball zu spielen. Ich bin hier nicht nur hergekommen, um meine Erfahrung weiterzugeben, auch wenn ich natürlich versuchen werde, die Jungs mit zu entwickeln“, so Latza.