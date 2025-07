Jetzt hat auch Schalke 04 genug – Verein mit deutlichem Statement

Die Initiative „Aufstiegsreform 2025“ erhält immer mehr Unterstützung. Der FC Schalke 04 und der 1. FC Magdeburg schlossen sich am Donnerstag offiziell an. Ziel der Initiative ist es, die Aufstiegsregelung zur 3. Liga zu ändern. Beide Clubs fordern, dass alle fünf Meister der Regionalligen direkt in die 3. Liga aufsteigen.

Schalke 04 unterstützt die Aufstiegsinitiative

„Wir glauben fest daran, dass sportlicher Erfolg auch mit dem verdienten Aufstieg belohnt werden muss“, sagte Frank Baumann von Schalke 04. Aktuell müssen einige Meister Relegationsspiele absolvieren, woraufhin ein Meister den Aufstieg verpasst. Die Königsblauen unterstützen daher die Forderung: „Ein Meistertitel in der Regionalliga sollte automatisch den Aufstieg in die 3. Liga bedeuten.“

Auch der 1. FC Magdeburg unterstützt die Initiative für Direktaufstiege. Geschäftsführer Otmar Schork erklärte: „Unser Anspruch ist eine Reform, die echte Chancengleichheit für alle Regionalligen schafft.“ Die Initiative erhält zudem Unterstützung von Drittligisten wie dem 1. FC Schweinfurt und dem Regionalligisten TSV Schwaben Augsburg.

S04 will langfristige Veränderungen

Die Initiative will spätestens 2025 eine DFB-Arbeitsgruppe einsetzen, die eine umfassende Reform vorbereitet. Schalke 04 und andere Vereine streben an, die Änderungen 2026 zu verabschieden. Ab der Saison 2027/28 sollen alle Regionalliga-Meister direkt aufsteigen dürfen. Das aktuelle System kritisieren die Clubs als unfair und hinderlich für sportliche Perspektiven.

Derzeit steigt nur ein Teil der Meister direkt auf. Teams aus drei Regionen spielen in Relegationsrunden, wodurch ein Meister stets leer ausgeht. S04 und andere Unterstützer sehen darin eine Untergrabung der Wettbewerbsintegrität. Sie fordern eine gerechte Lösung für Chancengleichheit aller Regionalligen in Deutschland.

