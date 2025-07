Hiobsbotschaft für FC Schalke 04! Millionen-Einnahmen gehen endgültig flöten

Der FC Schalke 04 muss künftig ohne eine Einnahmequelle planen, die dem Verein angeblich rund zwei Millionen Euro pro Saison einbrachte.

Schachtar Donezk, der ukrainische Klub, verzichtet darauf, seine Europapokalspiele weiterhin in der Schalke-Arena auszutragen. Diese Entscheidung trifft die Königsblauen finanziell empfindlich.

Schalke 04 zeigt Verständnis für Donezk

Stattdessen wird Donezk, das wegen des russischen Angriffskriegs nicht in der Heimat spielen kann, seine Heimspiele im polnischen Krakau austragen. Schalke äußerte sich erstmals offiziell zu der Entscheidung: „Schachtar Donezk hat uns informiert, dass der Verein seine Europapokalspiele in der kommenden Saison in Polen austragen wird.“

+++

Der FC Schalke 04 betont, dass die Gespräche mit Donezk „offen und vertrauensvoll“ verliefen. Besonders die Nähe zur ukrainischen Heimat erleichtert Donezk die Logistik. Trotz der finanziellen Einbußen (hier mehr) zeigt Schalke Solidarität: „Wir wünschen Schachtar eine erfolgreiche Spielzeit, gerade angesichts der weiterhin so schwierigen Situation für den Verein, seine Anhänger und das ganze Land.“

FC Schalke 04 verfolgt die positive Botschaft

Die neue Partnerschaft zwischen Schachtar Donezk und Wisla Krakau wird als starkes Zeichen von Einheit und Solidarität bewertet. Schon jetzt finden Schachtars Spiele in Krakau starken Zuspruch vieler Ukrainer, die in Polen leben. Wisla-Präsident Jaroslaw Krolewski hofft auf „starke Unterstützung und Energie“ dieser Fans.

Mehr aktuelle News:

Mit der Entscheidung endet eine kurzzeitige Kooperation zwischen Donezk und dem FC Schalke 04. Während Schalke die finanziellen Verluste bedauert, überwiegt das Verständnis für die schwierige Situation in Donezk. Die Solidarität zwischen den Vereinen bleibt trotz des Abschieds spürbar – ein sportliches Signal in bewegten Zeiten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.