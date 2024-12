Schock um Ex-Schalke-Star! Guido Burgstaller bei brutalem Angriff schwer verletzt

Dramatische Nachrichten um einen Ex-Star des FC Schalke 04. Der einstige Fanliebling Guido Burgstaller ist am Wochenende auf der Straße angegriffen worden und zog sich dabei heftigste Verletzungen zu.

Bei der Attacke in Wien erlitt der Ex-Schalke-Stürmer unter anderen einen Schädelbasisbruch. Er liegt im Krankenhaus und wird laut seinem Verein Rapid Wien für viele Monate nicht mehr spielen können.

Ex-Schalke-Star nach brutalem Angriff im Krankenhaus

Am Montag vermeldete der SK Rapid Wien: „Guido Burgstaller wurde am Wochenende im Beisein von Zeugen Opfer eines körperlichen Angriffs und erlitt dabei erhebliche Kopfverletzungen.“ In der Wiener Altstadt, so teilte der Verein mit, sei der Stürmer von einem unbeannten Mann brutal geschlagen worden, zog sich beim dadurch ausgelösten Sturz schwerste Verletzungen zu.

Die gravierendste: ein Schädelbasisbruch. Burgstaller wurde unmittelbar ins Krankenhaus gebracht, wird dort noch einige Zeit bleiben müssen. „Fakt ist zudem, dass er mehrere Monate seinen Beruf nicht ausüben wird können“, heißt es vom Verein. „Der SK Rapid wünscht seinem verdienstvollen Spieler eine möglichst rasche und komplikationslose Genesung und vertraut auf die zuständigen Behörden, dass der bis dato unbekannte Täter rasch zur Verantwortung gezogen wird.“

Guido Burgstaller spielt seit Sommer 2022 für Rapid Wien. Zuvor hatte er einige Stationen in Deutschland durchlaufen, die längste Zeit spielte er für den FC Schalke 04. Von 2017 bis 2020 trug er das königsblaue Trikot, avanvierte schnell zum Liebling der Fans. Nach 119 Pflichtspielen mit 32 Toren wechselte er zum FC St. Pauli. In Wien hatte er das Ende seiner Karriere nach der laufenden Saison angekündigt. Ob er nach der schweren Verletzung noch einmal auflaufen können wird, ist zur Zeit unklar.