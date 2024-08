Schalke-Fans machen große Augen – dieser Anblick lässt sie emotional werden

Von dem internationalen Geschäft ist der FC Schalke derzeit weit entfernt. Doch zwei Ex-Spieler des Pottklubs sind mit ihren Teams mittendrin. Auf dem Weg zu einem wichtigen Erfolg standen sich die beiden Ex-Knappen nun sogar gegenüber.

Rodrigo Zalazar und Guido Burgstaller zählten auf Schalke zu den absoluten Publikumslieblingen. Der eine schoss Schalke zum Aufstieg, der andere in die K.o.-Phase der Champions League – jetzt avancierten beide Akteure zu den Lebensversicherungen ihrer Teams.

Ex-Schalker Zalazar und Burgstaller kämpfen um die Europa League

Die S04-Bosse rund um CEO Matthias Tillmann sprechen immer wieder davon, dass Königsblau irgendwann wieder in das europäische Geschäft zurückkehren soll – es ist wohl der große Traum eines jeden Schalkers. Doch der Weg dahin ist noch enorm lang.

Zalazar und Burgstaller sind stattdessen schon mitten drin. Am Donnerstag (22. August) standen sich die beiden Ex-Schalker, die nie zusammen für S04 kickten, mit ihren Teams gegenüber. In der letzten Runde der Qualifikation für die Europa League traf der FC Braga auf Rapid Wien – mit dem besseren Ende für Braga und Zalazar.

Die Portugiesen gewannen das Hinspiel im heimischen Stadion mit 2:1. Zum Spieler des Spiels avancierte Zalazar selbst – der Mittelfeldakteur erzielte ein Tor und legte das andere auf. Doch auch Burgstaller hatte seinen Anteil an dem Spiel. Der Österreicher traf ebenfalls und sicherte seinem Team noch eine realistische Chance auf das Weiterkommen.

S04-Fans völlig aus dem Häuschen

Es dauerte nicht lange, bis die erste Schalker die Leistungen ihrer beiden Ex-Spieler mitbekommen hatten. „Unfassbar, wenn man das so sieht. Ich gönne es den beiden so sehr“, schrieb ein Schalke-Fan auf „X“. Ein weiterer schloss sich dem an: „Zalazar und Burgstaller sind echt geile Kicker, ich vermisse die beiden bei uns“.

Die beiden Ex-Knappen kennen sich zwar nicht vom S04, aber aus einer gemeinsamen Saison beim FC St. Pauli. 2020/21 spielten beide gemeinsam am Kiez. Nach der Saison ging es für Zalazar dann zu Königsblau. Nun gibt es also den Schlagabtausch auf der europäischen Bühne.