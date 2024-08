Ex-Schalke-Star belehrt alle eines Besseren – DAS ist eine gewaltige Ansage

Der FC Schalke 04 startet am Samstag (3. August) in die neue Saison. Die bittere Realität heißt auch in diesem Jahr 2. Bundesliga. Dabei ist es noch gar nicht mal so lange her, dass der Revierklub noch in der Champions League spielte.

Ein Spieler, der ein Gesicht des Schalker Erfolgs und Absturz zugleich war, ist Guido Burgstaller. In der Saison der Vizemeisterschaft noch als Publikumsliebling gefeiert, wurde er wenige Jahre später vom Hof gejagt. Nun dreht der Ex-Stürmer des FC Schalke 04 jedoch noch einmal richtig auf!

FC Schalke 04: Burgerstaller mit Hattrick in EL-Quali

Der mittlerweile 35-jährige Österreicher lässt seine Karriere derzeit bei Rapid Wien ausklingen, wo er schon zu Beginn seiner Laufbahn spielte. Nach der kommenden Saison soll Schluss für den Stürmer sein. Zu Beginn seiner Abschiedstournee drehte der gebürtige Villacher am Donnerstag (1. August) jedoch noch einmal so richtig auf.

Denn in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikationsrunde erzielte Burgstaller beim 6:1-Rückspielerfolg gegen Wisla Krakau gleich drei Tore. Umso beachtlicher: Der Ex-Schalker erzielte alle Treffer in der ersten Halbzeit. Zur Pause wurde er dann ausgewechselt – womöglich wollte Trainer Robert Klauß seinen Offensivmann schonen, schließlich stand der Einzug in die nächste Qualifikationsrunde zu diesem Zeitpunkt schon so gut wie fest.

Trabzonspor Gegner in der nächsten Qualirunde

Ganz so leicht wie gegen Krakau dürfte es in der dritten Qualifikationsrunde dann aber nicht werden, denn dort wartet mit Trabzonspor ein türkischer Topklub auf das Team um Guido Burgstaller. Für die ausgeschiedenen Polen geht es derweil in der Qualifikation um die Conference League weiter.

Beim FC Schalke 04 würde man derweil wohl gerne wieder auf einen Guido Burgstaller in dieser Form zurückgreifen. Die S04-Verantwortlichen um Ben Manga und Marc Wilmots sollen ohnehin noch auf der Suche nach einem Stürmer suchen. Eine Option ist Burgstaller aber nicht.