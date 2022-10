Schalke – Freiburg: Irre Choreo! Fans sorgen für Gänsehaut – „Wahnsinn!“

Rouven Schröder weg, Thomas Reis da: Schalke – Freiburg ist ein gefühlter Neustart für Königsblau. Alle beim S04 hoffen inständig auf die Kehrtwende. Die letzten Wochen waren ein Graus, der an die Alptraum-Abstiegssaison vor zwei Jahren erinnerte.

Die Knappen-Fans wollen bei Schalke – Freiburg ihren Teil dazu beitragen, dass es nun wieder bergauf geht. Zum ersten Heimspiel unter dem neuen Trainer ließen sie es nicht nur akkustisch von der ersten Minute an krachen. Sie heizten dem Team auch mit einer Mega-Choreo vor Abpfiff noch einmal richtig ein.

Schalke – Freiburg: Mega-Choreo sorgt für Gänsehaut

Zum Einlauf der Spieler enthüllte die Nordkurve eine gigantische Choreo über die gesamte Tribüne. Minuten vor dem Anpfiff reckten die Fans tausende aufblasbare Klatschpappen in die Luft. „Für Schalke alles geben“ befielt ein Banner zwischen Ober- und Unterrang.

Dann wurde es richtig irre. Es wurde ein riesiges Banner hochgezogen, das eine Figur zeigt, die auf das S04-Logo eines weißen Trikots zeigt. Dahinter zündeten die Ultras Rauchbomben – und färbten das Trikot damit plötzlich blau.

Vor Schalke – Freiburg präsentierten die Ultras eine irre Choreo. Foto: IMAGO/Nordphoto

Gänsehaut-Stimmung in der Arena zum Anpfiff von Schalke – Freiburg. Dann war es an den Spielern, den Bock endlich umzustoßen und Königsblau zurück in die Spur zu bringen.

Die Reaktionen der Fans auf die Choreo:

„Hammer Choreo auf Schalke. Respekt. Das ist der Grund, warum wir mehr solche Vereine in der 1. Liga brauchen!“

„Wahnsinns-Choreo!“

„Gänsehaut bei der Choreo, vielleicht lieber jetzt gehen – besser wird’s mutmaßlich nicht.“

„Was für ne geile Choreo!“

Anschließend sorgte die Fan-Aktion jedoch für eine kurze Unterbrechung. Beim Ablassen des Trikot-Banners wurde der Rauch auf das Feld geblasen und nahm Schalke-Keeper Alexander Schwolow die Sicht. Schiedsrichter Christian Dingert unterbrach die Partie, bis der blaue Rauch abgezogen war.