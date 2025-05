Inter – Barca: Fans kommen aus dem Staunen nicht heraus – „Nur noch Wahnsinn“

Schon das Hinspiel zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand (3:3) hatte einiges zu bieten und sorgte für eine Menge Highlight. Doch das Rückspiel Inter Mailand – Barca legte noch einmal eine Schippe drauf. Das San Siro erlebte eine weitere historische Nacht!

Von Beginn an war der italienische Fußballtempel auf Betriebstemperatur, die Fans rissen das San Siro förmlich ab. Das Spiel Inter Mailand – Barca stand dem jedoch in nichts nach. Es entwickelte sich ein völlig irres Spektakel.

Inter Mailand – Barca: Wahnsinniger Schlagabtausch lässt Fans ausflippen

Es ging um so viel, es ging um den Einzug in das große Champions-League.-Finale von München. Und das merke man allen Beteiligten von Sekunde eins an. Erst zündete Inter das eigene Stadion an, ehe Barca zur nächsten wilden Aufholjagd ansetze und die Italiener doch das letzte Wort hatten. Drama pur in Mailand!

Inter hat die katalanischen Gäste in Halbzeit eins völlig überholt, ging mit 2:0 in Führung. Unter anderem traf Hakan Calhanoglu per Elfmeter, der erst nach Einsatz des VARs gegeben worden ist. In der zweiten Hälfte war es dann genau andersrum: Barca legte los wie die Feuerwehr, glich innerhalb von sechs Minuten aus, traf dann durch Raphinha zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum 3:2 aus Sicht der Gäste. Es schien das Tor zum Finale zu sein.

Doch diese Rechnung hatte Barca nicht mit Inter gemacht, die Nerazzurrikam abermals zurück: In der letzten Minute der Nachspielzeit war es Innenverteidiger Francesco Acerbi, der zum 3:3 einköpfte, das San Siro erneut in den Grundfesten erschüttern ließ und das Spiel in die Verlängerung schickte.

Fans völlig aus dem Häuschen

Ganz viel Drama, noch mehr fußballerische Klasse und viele ganz enge Diskussionen und Entscheidungen – dieses Rückspiel hatte noch mehr als das Hinspiel. Und das hielt man vor Anpfiff der Partei für gar nicht möglich. So erging es auch den meisten Fans, die nach und nach nur noch staunen konnten. „Was ist das für ein Spiel? Was machen diese beiden Teams da?“, fragte sich ein Fan auf „X“.

„Das ist nur noch Wahnsinn, das ist eines der größten Spiele der Fußballgeschichte, einfach episch“, stellte ein anderer heraus. Sechs Tore im Hinspiel, sechs Tore in der regulären Spielzeit des Rückspiels Inter Mailand – Barca – was ein Halbfinale zwischen diesen beiden Giganten des europäischen Fußballs!