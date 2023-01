FC Schalke 04: Flügeljuwel plötzlich vereinslos – es passt perfekt ins S04-Profil!

Der FC Schalke 04 ist händeringend auf der Suche nach Winter-Verstärkung. Besonders dringend ist die auf den Flügeln nötig. Auf den offensiven Außen ist der S04 massiv unterbesetzt.

Eine Ideallösung des Flügelproblems könnte sich gerade in Argentinien ergeben haben. Dort hat ein hoffnungsvolles Talent gerade seinen Vertrag aufgelöst, ist ablösefrei zu haben. Hat Peter Knäbel diesen Youngster schon entdeckt und lotst ihn zum FC Schalke 04?

FC Schalke 04: Kommt ein Flügelstürmer aus Argentinien?

Nur drei Flügelspieler hat Thomas Reis zur Verfügung. Tobias Mohr wird als Linksverteidiger gebraucht. Jordan Larsson wurde wegen seiner schwachen Hinrunde bereits angezählt und könnte sogar gehen. Thomas Ouwejan hinkt seinen Leistungen aus der Aufstiegssaison hinterher und ist zudem verletzungsgeplagt.

Deshalb sind die offensiven Außen die größte S04-Baustelle und muss durch Neuzugänge geschlossen werden. Peter Knäbel arbeitet mit Hochdruck an entsprechenden Transfers. Die Zeit drängt, doch gleichzeitig ist kaum Geld da. Ablösen kann Schalke praktisch nicht bezahlen, ein Wettbieten um begehrte Spieler steht nicht zur Debatte. Improvisation muss her.

Facundo Kruspzky ablösefrei zu haben

Eine kreative Lösung bietet sich jetzt in Argentinien an. Das Talent Facundo Kruspzky schlug ein Vertragsangebot des Erstligisten Arsenal de Sarandi aus, seit dem 1. Januar ist der 20-Jährige damit vereinslos. Ablösefrei, jung, schnell und auf beiden Außenbahnen einsetzbar – das klingt genau nach dem Anforderungsprofil des FC Schalke 04. Zudem, so berichten nationale Medien, will der Rechtsfuß Argentinien gerne verlassen und sich im Ausland versuchen.

Die beiden brasilianischen Klubs Vasco da Gama und EC Bahia sowie Al-Wahda aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen am Youngster interessiert sein. Mit der Aussicht auf eine Karriere in einer europäischen Top-Liga könnte der S04 diese Klubs womöglich ausstechen.

Bei Arsenal mischte Facundo Kruspzky die argentinische Primera Division auf. Mit zehn Toren und vier Vorlagen in 37 Pflichtspielen hat er auch Zählbares vorzuweisen. Eine Studie des Schweizer Forschungszentrums CIES kürte ihn jüngst zum besten U21-Außenstürmer der Saison.

Hat Peter Knäbel dieses Talent schon entdeckt? Wenn ja, dürfte er schon auf dem Zettel des FC Schalke 04 gelandet sein. Nicht nur wegen des nahenden Endes der Bundesliga-Winterpause ist bei Kruspzky aber Eile geboten.