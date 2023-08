FC Schalke 04: Zoff unter Fans! Plötzlich ist Zalazar wieder Thema

Kein Sommer beim FC Schalke 04 ohne schmerzhafte Abgänge. Diesmal tat der Verlust von Rodrigo Zalazar besonders weh.

Doch was ist das? Einen Monat nach dem Wechsel ist Zalazar plötzlich wieder Thema bei den S04-Fans. Ein harmloser Geburtstags-Gruß des FC Schalke 04 sorgte für einen Zoff unter den Anhängern.

FC Schalke 04: Diskussion um Zalazar

Er stieg mit Schalke auf und wieder ab – in Erinnerung bleibt Rodrigo Zalazar aber vor allem als Aufstiegsheld. Nicht nur wegen seines entscheidenden Tors gegen St. Pauli (3:2). Schon vorher hatte er maßgeblichen Anteil daran, dass der S04 am Ende oben stand.

+++ FC Schalke 04: Union tütet Mega-Deal ein! Weg für S04-Wunschtransfer endlich frei? +++

Und obwohl die königsblauen Fans inzwischen Übung beim Verdauen schmerzhafter Abgänge haben, tat der Verlust von Zalazar noch einmal richtig weh. Mitte Juli wurde fixiert, was sich lange angedeutet hatte: Schalkes Liebling geht nach Portugal zum SC Braga.

S04-Abgang macht viele Fans wütend

Wie gehen die S04-Anhänger mit diesem Stich ins Herz um? Offenbar ziemlich unterschiedlich. Das beweisen die Reaktionen auf einen Gruß des FC Schalke 04 an den verdienten Ex-Star. Am 12. August hatte Zalazar Geburtstag, Schalke gratulierte artig via Twitter. Doch in den Kommentaren entbrannte in Windeseile ein Zoff.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nicht wenige Fans luden ihren Frust über den Abgang unter dem Geburtstagsgruß ab. „Muss man den kennen?“, fragt einer. „Alles Gute zum Geburtstag, Söldner“, schreibt ein anderer gehässig. „Soll mal schön andere Wappen küssen und sich woanders einschleimen“, kocht ein Schalke-Fan. Viele verweigern gar die Gratulation, nennen ihn eine „Ratte“.

„Absolut peinlich, ihr habt null Respekt“

Das sorgt bei anderen für Fassungslosigkeit. „So viele undankbare Leute hier in den Kommentaren“, ist dort zu lesen. Ein Fan schreibt: „Absolut peinlich, ihr habt null Respekt. Rodrigo hat sich immer korrekt verhalten, sich nicht weggestreikt und auf dem Platz immer alles gegeben. Ich kann die Reaktionen nicht nachvollziehen.“ Ein weiterer Knappe stellt klar: „So geht man nicht mit ’nem Spieler um, der maßgeblich an unserem Aufstieg beteiligt war.“

Mehr News:

Einen Monat nach dem Abgang ist Rodrigo Zalazar plötzlich noch einmal Thema beim FC Schalke 04. Der Uruguayer wird davon wohl kaum etwas mitbekommen. Er streckt derzeit mit seinem neuen Klub Braga in der Qualifikation für die Champions League. Hier mehr.