FC Schalke 04: Dank Ex-Stars – S04 winkt warmer Geldregen

Einen ereignisreichen Sommer erlebt der FC Schalke 04 aktuell. Zahlreiche Abgänge, viele neue Gesichter und der Start in die neue Saison 2023/24.

Bei den Spielern, die den FC Schalke 04 verlassen haben, handelte es sich um namhafte Akteure. Dem Verein brachten sie viel Geld ein und auch in Zukunft winkt den Königsblauen ein warmer Geldregen.

FC Schalke 04: Ex-Stars bringen Geld ein

So viele Spieler wie der FC Schalke 04 in diesem Sommer bisher abgegeben hat, könnte locker für zwei Mannschaften reichen. 23 (!) Abgänge gab es bei den Königsblauen. Viele davon waren ausgeliehen und kehrten zu ihrem Stammklub zurück. Andere verließen S04, weil ihr Vertrag abgelaufen war und für immerhin neun Akteure bekam der Verein noch Geld.

Auch interessant: FC Schalke 04: Fans fallen vom Glauben ab – Ex-Flop vor Hammer-Wechsel

Bei vier Spielern winkt dem Revierklub in Zukunft viel Geld. Rodrigo Zalazar beispielsweise ist für fünf Millionen Euro zum SC Braga gewechselt. Diese Summe kann durch Bonuszahlungen noch um eine weitere Million steigen, berichtet die „Sport Bild“. Erreicht der portugiesische Klub nämlich die Champions League und Zalazar ist dabei Stammspieler, gibt es die Hälfte der Boni direkt. Braga ist aktuell noch in der Qualifikation. In einigen Wochen herrscht Klarheit, ob es in die Königsklasse geht.

Auch Jordan Larsson hat S04 nach nur einer Saison wieder verlassen. Der Schwede kam ablösefrei und wechselte für zwei Millionen Euro zum FC Kopenhagen. Zwar gibt es hier keine Bonuszahlungen, doch S04 hat sich eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert.

Warmer Geldregen winkt in Zukunft

Dann wäre da auch noch Marius Bülter, von dem sich der FC Schalke 04 viel mehr Geld erhofft hat. Am Ende ist er für eine fixe Ablöse von etwas mehr als drei Millionen Euro zur TSG Hoffenheim gewechselt. Durch Bonuszahlungen gibt es eine weitere Million Euro. Die Hälfte davon hat S04 schon sicher, unabhängig von Leistungen und Einsätzen. Die weiteren 500.000 Euro sind leistungsbedingt. Auch hier gibt es eine Weiterverkaufsbeteiligung, die bei zehn Prozent liegt. Allerdings würde diese nur eintreten, wenn Bülter für etwas mehr als drei Millionen Euro verkauft wird.

Auch Marvin Pieringer bringt den Gelsenkirchenern noch Kohle. 1,5 Millionen Euro hat Heidenheim für den Stürmer gezahlt. 750.000 Euro könnten noch durch Bonuszahlungen dazukommen. Diese sind an Einsätze, Tore und Erfolg der Heidenheimer gekoppelt. Die Weiterverkaufsbeteiligung bei Pieringer liegt bei 15 Prozent.

Mehr News für dich:

Alles in allem hat Sportdirektor Andre Hechelmann einige ordentliche Deals gemacht. Es ist gut möglich, dass bei allen Profis die Bonuszahlungen erfolgen werden. Sollten sie in Zukunft aufblühen und für hohe Summen wechseln, dürfte sich Schalke auch noch dank der Weiterverkaufsbeteiligung auf einige Millionen freuen.