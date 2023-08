FC Schalke 04: Fans fallen vom Glauben ab – Ex-Flop vor Hammer-Wechsel

Während der FC Schalke 04 bereits zum zweiten Mal in den vergangenen drei Jahren abgestiegen ist, gibt es einige Ex-Spieler, die für ordentlich Aufsehen in der Fußball-Welt sorgen.

Einer dieser Akteure, der beim FC Schalke 04 total floppte, steht jetzt vor einem Hammer-Wechsel. Nach seiner Zeit bei den Königsblauen hätte keiner damit gerechnet, dass er wohl bald bei einem der besten Klubs der Welt spielen würde.

FC Schalke 04: Ex-Star vor Hammer-Wechsel

Es gab Zeiten, da spielte der FC Schalke 04 fast jede Saison in der Champions League. Das machte es für Spieler auch so attraktiv, weshalb sich viele für einen Transfer zu den Königsblauen entschieden haben. Doch seit mehreren Jahren ist S04 meilenweit von den europäischen Wettbewerben entfernt. Nach dem erneuten Bundesliga-Abstieg ist der Revierklub wieder in der 2. Liga.

Auch interessant: FC Schalke 04: Ex-Star blüht auf – muss sich S04 jetzt vor IHM fürchten?

Dafür läuft es bei einigen Ex-Stars deutlich besser. Jean-Clair Todibo beispielsweise steht vor einem Hammer-Transfer. Der 23-Jährige, der in der Rückrunde der Saison 2019/20 zu den Königsblauen kam, aber nur zehn von 17 möglichen Spielen absolvierte. Die restlichen fünf Partien fiel Todibo verletzungsbedingt aus, davor konnte er kaum überzeugen.

Am Ende kehrte er zu Barca zurück – ohne einen einzigen Sieg mit S04. Anschließend gab es in seiner Karriere weitere Leihen zu Benfica Lissabon und Nizza. Vom französischen Klub wurde er im Sommer 2021 fest verpflichtet. Dort konnte er aufblühe, weshalb er jetzt vor einem Hammer-Wechsel steht.

Todibo zu Manchester United?

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano steht der ehemalige Spieler des FC Schalke 04 vor einem Wechsel zu Manchester United. Zwar sei auch Paris Saint-Germain an ihm interessiert, aber die Red Devils hätten wohl die besseren Karten.

Ex-S04-Flop Todibo ist heiß begehrt. Foto: IMAGO/PanoramiC

Dort soll er die Nachfolge von Harry Maguire antreten, der den Premier-League-Klub endgültig verlassen soll. Todibo galt schon früh als Abwehrtalent, wurde dem aber nicht gerecht. Grund dafür waren auch viele Verletzungen. Dafür konnte er in Nizza aber zu seiner Stärke finden und wurde dann im März 2023 mit der Nominierung der französischen Nationalmannschaft belohnt.

Mehr News für dich:

Übrigens: 50 Millionen Euro müssten die Klubs wohl auf den Tisch legen, um Todibo zu verpflichten. Eine Summe, die nach seiner Zeit beim FC Schalke wohl niemand für möglich gehalten hätte.