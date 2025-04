FC Schalke 04: Trainer-Liste wird länger – nun gerät ER ins Visier von Frank Baumann

Der FC Schalke 04 dürfte den Trainermarkt momentan intensiv sondieren. Das Ziel: Ein Übungsleiter, der das Trainerkarussell beim Revierklub endlich zum Stehen bringt. Die Zeiten der ständigen Wechsel an der Seitenlinie sollen der Vergangenheit angehören.

Das gesuchte Profil ist dabei klar: Der neue Coach des FC Schalke 04 soll nicht nur deutschsprachig sein, sondern auch viel Erfahrung in der 2. Liga besitzen. Das schränkt den Kandidatenkreis mächtig ein. Nun kommt auf der Liste ein weiterer Name dazu.

FC Schalke 04: Titz ein Thema beim S04?

Markus Anfang, Tim Walter, Lukas Kwasniok: Die Kandidatenliste auf Schalke ließe sich vermutlich noch weiter fortführen. Wirklich konkret wurde es jedoch noch bei keinem dieser Personalien. Eine klare Tendenz soll sich in dieser Causa laut „Sky“-Informationen erst dann abzeichnen, wenn Bald-S04-Sportvorstand Frank Baumann in dieser Woche weitere Gespräche geführt hat.

Wie „Sky“ allerdings weiter berichtet, soll der Kreis der Trainerkandidaten auf Schalke um einen Namen erweitert worden sein. Demnach ist auch Christian Titz, aktueller Übungsleiter beim 1. FC Magdeburg, auf das Radar der Vereins-Bosse gerückt. Der 54-Jährige entspreche genau dem Anforderungsprofil des Revierklubs.

Titz mitten im Aufstiegskampf

Doch würde ein Wechsel ins Ruhrgebiet für den gebürtigen Mannheimer wirklich Sinn machen? Diese Frage lässt sich derzeit wohl mit einem klaren „Nein“ beantworten. Denn mit Magdeburg spielt Titz aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga, hat auf Tabellenplatz drei alle Hebel in der eigenen Hand. Sportlich wäre ein Wechsel zu Schalke 04 also als Rückschritt zu betiteln.

Dazu kommt: In seiner Zeit als Trainer des Hamburger SV hatte Titz in einem ähnlich unruhigen Umfeld wenig Erfolg. Daher erscheint es fraglich, ob sich 54-Jährige einen Verein wie Königsblau noch einmal antun möchte.