FC Schalke 04: Fans stocksauer – dieser Irrsinn kommt zur Unzeit

Alles fing so gut an. Das „Endspiel“ gegen Hertha BSC konnte der FC Schalke 04 brillant 5:2 gewinnen – ein Mega-Befreiungsschlag. Für einen perfekten Spieltag musste jetzt nur noch die Konkurrenz verlieren.

Doch trotz bester Vorzeichen wurde daraus nichts. Ausgerechnet an diesem Wochenende sorgen die Keller-Nachbarn für Sensationen. Bei vielen Fans des FC Schalke 04 sorgte das für Ärger.

FC Schalke 04: Bayern und BVB verderben S04-Fans die Laune

Nach dem umjubelten 5:2 machten es sich die S04-Fans am Samstag auf der Couch bequem und wollten genüsslich zuschauen, wie die Konkurrenz Federn lässt. Ausnahmsweise drückte man dafür sogar den ungeliebten Bayern und Erzrivale Dortmund die Daumen.

+++ FC Schalke 04: Fluch und Segen – droht jetzt ein Abgang von Baller-Bülter? +++

Die Titelanwärter spielten gegen Schalkes Tabellennachbarn. Hoffenheim musste in München ran, Stuttgart empfing Dortmund – was soll da schon schiefgehen? Weil Bochum am Sonntag auch noch beim Tabellendritten Union Berlin ranmusste, träumten viele Königsblaue schon vom perfekten Spieltag. Als einziger Abstiegskandidat punkten und erstmals seit dem neunten Spieltag die direkten Abstiegsplätze verlassen – das wärs!

FCB und BVB patzen gegen S04-Konkurrenten

Zunächst lief auch alles wie geschmiert. Bayern ging in Führung, Dortmund 2:0 und später sogar in Überzahl. Doch dann kam alles anders. Die verhassten Liga-Schwergewichte vergeigten es, gaben sensationell ihre Führungen her und „schenkten“ Hoffenheim (1:1) und Stuttgart (3:3) völlig unnötig einen Punkt.

Ausgerechnet an diesem so wichtigen Spieltag patzten BVB und FCB gegen zwei Abstiegskandidaten. Ausgerechnet dann, wenn man ihnen einmal die Daumen drückt. Im Netz zeigte sich so mancher Anhänger der Knappen ziemlich angepisst.

„Ich hasse Fußball“

„Du musst dich einen Spieltag lang auf den Erst- und Zweitplatzierten verlassen und beide verkacken es. Bayern spielt einfach furchtbar und der BVB tritt in absoluter Flaschen-Manier auf – ausgerechnet heute wieder. Je ein Punkt, der S04 viel bedeutet hätte…“

„Ich hasse Fußball.“

„Wie schnell die Stimmung seit gestern einfach kippen kann…“

„Borussia Dortmund ist der größte Drecksverein auf dieser Welt und es ist nicht mal knapp.“

„Bundesliga-Titelkampf: Wer will es weniger?“

„Dortmund ist so ein Sch***haufen, das kann nicht sein!“

„Ganz ehrlich: Weder die Bayern noch der BVB haben die Meisterschaft verdient.“

Mehr Nachrichten:

Der FC Schalke 04 muss es also alleine richten. Und das wird ein hartes Stück Arbeit. Das Restprogramm spricht nicht gerade für den S04 – denn der muss an den verbleibenden Spieltagen unter anderem noch gegen Bayern, Leipzig, Frankfurt und Freiburg ran.