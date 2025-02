Wahnsinn um Ex-Schalke-Stars – Knappen-Fans können es kaum fassen

Beim Blick auf dieses Ergebnis werden sich am Samstag (1. Februar) einige Fans verwundert die Augen gerieben haben. Schlusslicht Kiel hätte beim Spitzenreiter in München beinahe noch die Sensation geschafft – und mittendrin waren zwei Ex-Schalker.

Steven Skrzybski und Timo Becker haben beide früher beim FC Schalke 04 und kicken inzwischen bei Holstein Kiel. Dort sorgten sie jetzt gegen den FC Bayern München für Furore.

Ex-Schalke-Stars bringen die Bayern ins Schwitzen

Zunächst verlief das Duell David gegen Goliath erwartungsgemäß. Durch die Treffer von Jamal Musiala (19.), Harry Kane (45.+3, 46.) und Serge Gnabry (54.) gingen die Bayern mit 4:0 in Führung, sorgten für klare Verhältnisse.

In der 62. Minute gelang Holstein Kiel dann durch Finn Porath der Ehrentreffer. Die Vorlage lieferte der Ex-Schalker Timo Becker. So weit alles noch unspektakulär. In der Nachspielzeit wurde es dann aber sehr wild.

Doppelpack von Skrzybski

In der ersten Minute der Nachspielzeit schlug Kiel dann erneut zu. Wieder hieß der Vorlagengeber Becker, der Torschütze war dieses Mal allerdings Steven Skrzybski. Und damit noch nicht genug: Nur zwei Minuten später jubelte Kiel erneut. Skrzybski verkürzte mit seinem zweiten Treffer auf 3:4.

Zum Wunder kam es am Ende allerdings nicht mehr. Dafür reichte die Zeit schließlich nicht mehr. Aber dennoch haben die beiden Ex-Schalker die Bayern nochmal ordentlich ins Schwitzen gebracht. Der sicher geglaubte Sieg drohte dem Rekordmeister kurzzeitig zu entgleiten. Am Ende blieb es aber beim 3:4.

Skrzybski und Becker haben eine Schalker Vergangenheit. Skrzybski spielte von 2018 bis 2021 bei Schalke, ehe er zu Holstein Kiel wechselte. Becker spielte schon in der Jugend für Schalke und schaffte dort auch seinen Durchbruch. Er ist bei den Fans besonders beliebt, weil er selbst Schalke-Fan ist und regelmäßig in der Fankurve steht.