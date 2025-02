Schalke – Magdeburg: Seguin lässt Fans ausflippen – „Unglaublich dumm“

Das Spiel Schalke – Magdeburg lieferte von der ersten Sekunde an das, was es vorher versprach: Ein hoch spannendes, sehr intensives und spielerisch starkes Duell. Beide Teams gingen mit einer hohen Intensität in dieses Spiel.

Aus Sicht der Königsblauen gab es im Spiel Magdeburg – Schalke jedoch vor allem eine Szene, die bittere Folgen hat. Schalkes Spielmacher Paul Seguin stand dabei im Mittelpunkt und zog den Ärger der eigenen Fans auf sich.

Schalke – Magdeburg: Seguin holt sich fünfte Gelbe durch Meckern

Es läuft die 30. Spielminute als S04-Linksverteidiger Anton Donkor einen eigentlich sauberen Zweikampf gegen sich gepfiffen bekommt. Schiedsrichter Patrick Alt pfeift den Einsatz von Donkor ab, entscheidet gegen Schalke. Seguin, der diese Szene aus nächster Nähe verfolgte, fluchte und meckerte in Richtung Schiedsrichter.

Dieser ließ sich das nicht gefallen und zeigte dem Schalker die gelbe Karte. Besonders bitter: Seguin stand vor dem Spiel bereits bei vier gelben Karten. So wird er den Westschlager gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 9. Februar, 13.30 Uhr) verpassen. Das darf dem erfahrenen Mittelfeldspieler so natürlich in keinem Fall passiere.

Die Mannschaftskasse wird sich freuen, doch sowohl für das Spiel gegen Magdeburg als auch für die kommende Partie in Köln war dies natürlich enorm bitter. Auch die Fans der Königsblauen konnten nicht fassen, dass er sich zu so einer Aktion hinreißen lassen hat.

Fans wüten nach Seguin-Gelb

Mit Blick das schwere Auswärtsspiel in Köln wird sich Schalke-Trainer Kees van Wonderen also etwas einfallen lassen müssen, wie er einen der wichtigsten Spieler ersetzt. Dieser Fakt brachte die S04-Fans zur Weißglut. Schließlich war die gelbe Karte mehr als nur vermeidbar. „Das ist sowas von unclever, einfach nur dumm und unnötig“ schreibt ein Fan auf „X“.

„Das kann nicht wahr sein, wie kann er so dämlich agieren. Damit fehlt einer der ganz wichtigen Spieler in einem der schwierigsten Spiele“, so ein anderer. Schalke-Fans waren durchaus sauer auf ihre Nummer sieben.