FC Schalke 04: Nächster Eklat um Timo Baumgartl – Vereinssuche wird immer schwieriger

Vom Hoffnungsträger zum Sündenbock – Timo Baumgartl erlebte beim FC Schalke 04 einen brutalen Absturz. Seit der Vertragsauflösung Ende sucht er einen neuen Verein. Doch das wird jetzt nicht einfacher.

Der Trubel beim FC Schalke 04 dürfte bei der Klubsuche schon nicht geholfen haben. Nun schießt sein Ex-Trainer Karel Geraerts auch noch heftig gegen den Abwehrspieler – und macht ihm damit das Leben noch schwerer.

FC Schalke 04: Düstere Aussichten für Baumgartl

Bei diesem Interview blieb keiner verschont. Zwei Monate nach seinem Aus ergriff Karel Geraerts das Wort und schoss gegen (fast) alles und jeden auf Schalke. Eins der Opfer: Timo Baumgartl. Den hatte Königsblau im Sommer 2023 als Hoffnungsträger geholt. Doch früh eckte er an, wurde nach heftiger Trainer-Kritik bereits von Thomas Reis suspendiert.

Unter dessen Nachfolger Geraerts wurde es nicht besser. Fünf Spiele machte er unter dem Belgier, wurde dann rausgeschmissen und zur „Persona non Grata“ bei den Profis. Nun bringt der gechasste S04-Coach Licht ins Dunkel über die Hintergründe. In der belgischen Zeitung „Het Laatste Nieuws“ sagt er knallhart: „Für mich hatte Baumgartl einen sehr schlechten Einfluss auf die Gruppe. Ich war lange genug in Umkleidekabinen, um zu wissen, wann jemand negative Schwingungen ausstrahlt. Und es gab mehrere Gespräche, bevor ich ihn rausgeschmissen habe.“

Ex-Schalke-Coach schießt gegen Baumgartl

Aua! Geraerts stellt den Charakter seines Ex-Spielers öffentlich infrage. Das dürfte dem 28-Jährigen auf seiner Vereinssuche nicht weiterhelfen. Seit Ende August ist der Innenverteidiger ohne Verein, schon jetzt scheinen die Kandidaten nicht gerade Schlange zu stehen. Nach dem Geraerts-Affront wird es nun noch komplizierter.

Erschwerend kommt hinzu: Bald öffnet das Winter-Transferfenster, in dem Klubs nicht mehr auf vereinslose Spieler zurückgreifen müssen und die Konkurrenz für den Ex-Star des FC Schalke 04 immens größer wird. Und wenn es wieder schließt, dürfen vereinslose Spieler bis Sommer keinen Vertrag mehr im deutschen Profi-Fußball unterschreiben.