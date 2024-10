FC Schalke 04: Ex-Stars in Ohnmacht – ihnen droht das große Desaster

FC Schalke 04 – dieser Verein steht für Umbrüche wie kein anderer Klub im deutschen Fußball. Zum wiederholten Mal veränderte sich auch in diesem Sommer das Gesicht des Klubs. Wo viele neue Spieler kommen, um die Aufstiegshoffnungen zu nähren, müssen einige alte Stars gehen.

So verließen unter anderem Cedric Brunner, Blendi Idrizi und Danny Latza den FC Schalke 04, nachdem sie keine Vertragsverlängerung bekommen hatten. Mit Timo Baumgartl einigte man sich auf eine Vertragsauflösung. Jetzt teilt das Quartett allerdings das gleiche Schicksal.

FC Schalke 04: Quartett ohne Job

Denn auch gut anderthalb Monate nach Schließung des Transferfensters sind Latza und Co. weiterhin vertragslos. Dabei könnten sie als vereinslose Spieler auch aktuell einfach so einen neuen Vertrag in einer der deutschen Profi-Ligen – oder woanders – unterschreiben.

Das Interesse an ihren Personen hält sich allerdings ganz offenbar in Grenzen. Hier und da gab es einige lose Gerüchte. Daraus entstanden allerdings keine konkreten Wechsel. Damit steuern die Ex-Spieler des FC Schalke 04 auf eine bittere Saison zu.

Wann kommt die Wende?

Insbesondere für Danny Latza könnten das die Vorboten des möglichen Karriereendes sein. Mit seinen 34 Jahren dürfte es immer schwerer werden, noch einen Verein von sich überzeugen – speziell, wenn man nicht im täglichen Trainingsbetriebs einer Mannschaft ist.

Bei Brunner (30), Idrizi (26) und Baumgartl (28) ist dagegen noch mehr Zeit für eine Karriere-Wende. Aber auch bei ihnen stellt sich die Frage: Klappt es noch in diesem Jahr oder gar in dieser Saison? Im schlimmsten Fall droht den Spielern ein komplettes Jahr fernab des Vereinsfußballs!

FC Schalke 04: Ex-Stars müssen bald handeln

Klar ist, wenn sie in Deutschland bleiben wollen, müssen die Spieler und ihre Berater bald handeln. Hierzulande dürfen vertragslose Spieler nur bis Ende Januar unter Vertrag genommen werden. Schließt das Wintertransferfenster, geht auch für sie nichts mehr.