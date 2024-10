Ex-S04-Flop nach Abschied lange vereinslos – jetzt könnte er endlich fündig werden

In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich beim FC Schalke 04 so einiges geändert. Allen voran hat Kaderplaner Ben Manga den Kader des S04 einmal komplett auf links gedreht. So mancher Spieler musste den Verein im Sommer verlassen und sich einen neuen Klub suchen.

So auch Timo Baumgartl, der in seinen letzten Wochen bei S04 immer wieder im Vordergrund stand. Nach seiner Suspendierung folgte das Aus bei Königsblau und die Vereinslosigkeit. Diese könnte jedoch nun enden.

Ex-S04-Verteidiger in die USA?

Als Baumgartl 2023 bei Schalke vorgestellt worden ist, sahen viele in ihm den Abwehrchef für die kommenden Jahre. Allerdings ist alles völlig anders gekommen: Baumgartl bekam sich sowohl mit Thomas Reis als auch Karel Geraerts in die Haare, ist zweimal suspendiert worden und spielte nur 13 Mal für den Pottklub.

Nach der vergangenen Saison war schnell klar, dass sich die Wege von Baumgartl und S04 nach nur einem sehr enttäuschendem Jahr wieder trennen werden. Ende August haben sich beide Parteien auf eine Vertragsauflösung verständigt. Seither ist der Innenverteidiger vereinslos.

++ FC Schalke 04: Wildes Gerücht! Wagt S04 eine irre Rückhol-Aktion? ++

Doch jetzt lockt ein US-amerikanischer Top-Klub den Ex-Schalker. Zieht es Baumgartl also in die USA? Der Defensiv-Akteur steht laut „Sky“ in fortgeschrittenen Gesprächen mit St. Louis City SC. Dem 28-Jährigen soll ein Zweieinhalbjahresvertrag winken.

Nächster Deutsche bei St. Louis?

Unterschrieben ist jedoch wohl noch nichts, der obligatorische Medizincheck soll in den kommenden Stunden absolviert werden. In St. Louis würde der Ex-S04-Profi auf zahlreiche ehemalige Bundesligaprofis treffen. Unter anderem sind dort Jannes Horn, Roman Bürki, Marcel Hartel und Cedric Teuchert tätig.

Weitere News:

Baumgartl würde ab Januar zu dieser Truppe hinzustoßen. Sein Vertrag würde dann ab dem 1. Januar gelten. Die aktuelle Spielzeit endet dort zum Ende des Jahres. Für St. Louis lief die Saison jedoch alles andere als nach Plan. Am Ende stand nur Platz 12 in der Western Conference, die Playoffs verpasste der Vorjahres-Achtelfinalist also deutlich.