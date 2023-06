Gründe für den Absturz des FC Schalke 04 in den letzten Jahren gibt es viele. Unbestritten gehören dazu auch mangelnde Fitness und eine Verletzungsproblematik.

Mehrfach versuchte der FC Schalke 04 bereits, das Problem bei der Wurzel zu packen und schreckte dabei auch vor radikalen personellen Maßnahmen nicht zurück. Jetzt wird in der Athletik-Abteilung erneut umgebaut. Ab sofort gibt es einen Mann, der die Verantwortung für den gesamten Bereich trägt.

FC Schalke 04 ernennt Athletik-Boss

Unter Thomas Reis ist beim S04 vieles besser geworden. Dazu zählt auch der zuvor erschreckende Fitness-Stand der Profis. Und siehe da: Auch die Verletzungssorgen auf Schalke wurden weniger. Doch noch immer ist man auf Schalke nicht ganz zufrieden mit der Infrastruktur in der athletischen Abteilung gewesen. „Wir haben die vergangenen Monate analysiert und ausgewertet. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir uns im Bereich Athletik, Prävention und Rehabilitation noch weiter verbessern können“, sagt Sportdirektor André Hechelmann.

Deshalb wurde nun Nägel mit Köpfen gemacht und das Funktionsteam umstrukturiert. Nicht zum ersten Mal in den letzten Jahren. Doch nun mit einem für alle sichtbaren Ergebnis. Jörn Menger ist vom Athletik-Leiter zum „Head of Performance“ befördert worden. Er führt damit künftig die gesamte Abteilung an, ist der enge Draht zu Trainer und Sportlicher Leitung.

Menger mit ersten personellen Maßnahmen

„Mit Jörn Menger haben wir einen exzellenten Fachmann, der mit seinen entsprechenden Qualitäten den Bereich der physischen Performance ab sofort verantworten wird”, erklärt Hechelmann. „Ziel ist es, Prozesse in den betreffenden Bereichen neu aufzusetzen, Informationen zu bündeln und dadurch nur noch einen Ansprechpartner bezüglich der Belastungssteuerung sowie dem Umgang mit Verletzungen für den Chef-Trainer zu haben.”

Und Menger hat bereits die ersten Entscheidungen für sein Team getroffen. Mit Marc Thum wechselt ein Fachmann aus dem Bereich Prävention und Rehabilitation aus der Knappenschmiede zu den Profis. Ein weiterer Trainer wird diesen Bereich ab 1. August ergänzen. Beim FC Schalke 04 steht fest: Die Zeiten von mangelnder Fitness und anhaltender Verletzungsprobleme soll ein für allemal vorbei sein.