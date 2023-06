Beim Trainingsauftakt schauen die Fans stets ganz genau hin. Wer ist neu? Wer ist weg? Und wer ist eigentlich der da hinten? Beim FC Schalke 04 gab es zum Start in die Vorbereitung eine Überraschung. Mit einem Gesicht dürfte kaum jemand gerechnet haben.

Neben den vielen Spielern, die der FC Schalke 04 nach dem Abstieg bereits offiziell verabschiedet hat, hatten die Fans auch mit einem weiteren geistig schon abgeschlossen. Doch am Montag stand er wieder vor ihnen – in Königsblau!

FC Schalke 04: Trainingsauftakt mit Überraschung

Ganze 16 Abgänge zählt der S04 in diesem Sommer schon, mit Amine Harit sogar 17. Darunter Erwartete wie Timothée Kolodziejczak, Enttäuschende wie Michael Frey und Schmerzhafte wie Alex Kral und Tom Krauß. Von einem achtzehnten Spieler haben sich die Fans geistig auch bereits verabschiedet. Dass er noch immer Schalker ist, wurde ihnen am Montag aber ganz deutlich gemacht.

Trainingsauftakt beim FC Schalke 04 – mit Marius Bülter, Foto: IMAGO/RHR-Foto

Bis zuletzt dürfte kaum jemand damit gerechnet haben, Marius Bülter noch einmal im Trikot des FC Schalke 04 zu sehen. Am Montag aber stand er leibhaftig vor den 2.400 Fans, die zum Start der Vorbereitung ins Parkstadion gepilgert waren. Obwohl ziemlich klar ist, dass er nächste Saison kein Knappe mehr sein wird, muss der 30-Jährige zum Trainingsauftakt am Berger Feld antanzen.

Bülter ist noch immer Schalker

Der Grund ist einfach: Die zähen Verhandlungen mit der TSG Hoffenheim haben auch bei einem weiteren Treffen am Wochenende keine Einigung gebracht. Und solange der Wechsel nicht in trockenen Tüchern ist, ist Bülter Schalker. Dass er weiter mit der Mannschaft trainiert, ist dabei auch ein Zeichen der Königsblauen: Wenn ihr nicht zahlt, was wir fordern, machen wir gerne mit ihm weiter.

Aktuelle News:

Für Marius Bülter gabs am Montag ein drastisch reduziertes Programm. Das hatte aber wohl nichts mit seinem Wechselwunsch zutun. Wie der FC Schalke 04 verkündete, hatte sich der Offensivmann im Urlaub eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und konnte deshalb nur das Aufwärmprogramm mitbestreiten.

Ein zweiter potenzieller Abgang fehlte mit Rodrigo Zalazar dagegen schon. Der hatte jedoch eine Entschuldigung: Sonderurlaub nach Länderspielen.