FC Schalke 04: Katastrophen-Start in Liga 2? Diese Probleme drohen

Nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Köln hat für den FC Schalke 04 eine wahre Albtraum-Saison ihr Ende gefunden.

In der kommenden Spielzeit heißt das oberste Ziel: direkter Wiederaufstieg. Doch schon jetzt deutet sich an, dass in der zweiten Liga erhebliche Probleme drohen. Und die dürften so manchem Fan des FC Schalke 04 bekannt vorkommen.

FC Schalke 04: Droht ein erneuter Katastrophen Start?

Die abgelaufenen Saison begann mit einem echten Katastrophen-Start. Auf ein 0:8 in München folgte die 1:3-Pleite gegen Werder Bremen. Anschließend wurde Trainer David Wagner gefeuert.

Dimitrios Grammozis steht in der kommenden Saison vor der schweren Aufgabe, den FC Schalke 04 zurück in die Bundesliga zu führen. Foto: imago images/Team 2

Doch auch Nachfolger Manuel Baum konnte das Ruder nicht rumreißen und verlor mit 0:4 gegen RB Leipzig – damit fand sich der FC Schalke 04 schnell im Tabellenkeller wieder.

Auch in der zweiten Liga droht ein Stolper-Start. Und das hat gleich mehrere Gründe. Vieles davon hängt mit der finanziellen Lage des gebeutelten Krisenklubs zusammen.

Diese Probleme drohen dem FC Schalke 04

Erst Anfang der Woche wurde bekannt, dass Sebastian Schonlau ablösefrei vom SC Paderborn zum Hamburger SV wechselt. Auch der FC Schalke 04 war am Innenverteidiger interessiert, zog am Ende gegen den Konkurrenten der kommenden Saison aber den Kürzeren.

Der Grund laut „Bild“: Der HSV hat dem Abwehrspieler wohl ein attraktiveres Gesamtpaket geboten. Mit Schulden in Höhe von 217 Millionen Euro kann S04 nicht mehr so hohe Gehälter wie in den vergangenen Jahren zahlen.

Das liegt auch daran, dass Interessenten für Verkaufskandidaten wie Sebastian Rudy, Suat Serdar oder Matija Nastasic fehlen. Diese Spieler könnten das so wichtige Geld in die Kassen spülen. Aber die Zeit rennt.

Matija Nastasic (Mitte) und Suat Serdar (rechts) sind Verkaufskandidaten beim FC Schalke 04. Doch die Interessenten fehlen. Foto: IMAGO / Poolfoto

Kader des FC Schalke 04 steht noch lange nicht

Und das führt zum nächsten Problem. Bereits am 14. Juni soll Trainer Dimitrios Grammozis nach „Bild“-Informationen in die Saisonvorbereitung starten. Der Kader, der ihm dabei zur Verfügung stehen wird, dürfte noch lange nicht endgültig sein.

So ist mit Verkäufen und Neuzugängen voraussichtlich noch bis zum Ende der Transferperiode am 31. August zu rechnen. Da sind dann aber schon fünf Spieltage gespielt. Denn die neue Zweitliga-Saison beginnt bereits am 23. Juli.

Viel zu tun also für die Verantwortlichen des FC Schalke 04, damit die kommende Spielzeit nicht noch schlimmer beginnt als das vergangene Jahr. (mk)