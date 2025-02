Schalke 04 – Münster: Karius steht wenige Minuten auf dem Feld – und lässt die Fans ausflippen

Auf ihm ruhten alle Blicke, als Schalke 04 am Freitagabend (28. Februar) den Gast aus Münster empfing. Loris Karius gab sein Debüt für die Knappen, stand erstmals nach über einem Jahr wieder auf dem Fußballplatz.

Mit dem Torwart-Wechsel ging S04-Trainer Kees van Wonderen ein gewisses Risiko ein (hier mehr dazu lesen). Entsprechend gespannt waren die Fans vor Schalke 04 – Münster, wie sich Karius nach so langer Pause präsentieren würde. Die Antwort gab es nach nicht mal 15 Minuten.

Schalke 04 – Münster: Karius gleich gefordert

Bei der löchrigen Schalker Hintermannschaft war es keine Überraschung, dass Karius keinen ruhigen Abend verbringen würde. Der Auftrag für den Winterzugang war entsprechend klar: S04 mit seiner Erfahrung helfen und beruhigen – und auch mal einen „unhaltbaren“ Ball halten. Das war seinem Vorgänger Justin Heekeren kaum gelungen.

Nach fünf Minuten folgte gleich die erste Karius-Situation. Münster spielte einen Steilpass an den Strafraumrand der Knappen. Karius war gleich hellwach, stürmte aus dem Strafraum, setzte zum Flugkopfball an und entschärfte die erste gefährliche Situation bei Schalke 04 – Münster. Das Publikum quittierte die Szene mit lautem Applaus.

Monster-Parade gegen Mees

Zehn Minuten später wurde der Applaus der Fans noch lauter. Denn die Schalker Abwehrreihe tat das, was sie in dieser Saison viel zu oft tut. Thomas Kalas und Marcin Kaminski ließen sich mit einem einfachen Ball in die Tiefe gänzlich aushebeln.

Münsters Joshua Mees eilte alleine auf Karius zu, konnte sich die Ecke eigentlich aussuchen. Der Angreifer entschied sich für die aus seiner Sicht linke Ecke. Doch Karius hatte das geahnt, blieb lange stehen und wehrte die 100-Prozent-Chance des Gegners mit dem Fuß ab.

Entsprechend begeistert reagierten die Fans bei Schalke 04 gegen Münster – nicht nur im Stadion. „Loris Karius hat in einer Viertelstunde Spielzeit die beste Torwartparade der bisherigen Saison gezeigt“, kommentierte ein Fan auf „X“. „Populistisch, aber glaube Karius hat jetzt schon mehr Hundertprozentige gehalten als Heekeren in der gesamten Saison“, meinte ein anderer.