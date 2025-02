FC Schalke 04 – Preußen Münster: DFB verkündet Hammer! Comeback perfekt

Am Freitagabend (28. Februar) steht in der 2. Bundesliga ein extrem wichtiges Spiel an. Der FC Schalke 04 empfängt Preußen Münster. Beide Westvereine stecken knietief im Abstiegskampf. Der Ausgang der Partie könnte die Stimmung der kommenden Wochen maßgeblich beeinflussen.

Weit vor Anpfiff zwischen dem FC Schalke 04 und Preußen Münster haben die Knappen mit Loris Karius den ersten Knaller bereits gezündet (hier mehr dazu lesen). Jetzt setzt der DFB noch einen oben drauf.

FC Schalke 04 – Preußen Münster: Aytekin kehrt zurück

Seit knapp neun Monaten hat Deniz Aytekin kein Fußballspiel mehr gepfiffen. Dabei zählt der 46-Jährige offenkundig zu den besten Referees des Landes. Daher ist es wenig verwunderlich, dass seine lange Pause keine leistungstechnischen Gründe und der DFB ihn abgesetzt hatte.

Tatsächlich laborierte Aytekin an einer schmerzhaften Achillessehnenreizung. Zudem berichtete der Schiedsrichter zusätzlich auch noch von Stoffwechselproblemen, die einen Einsatz in den Profiligen undenkbar machten. Doch beim Spiel FC Schalke 04 – Preußen Münster ist es so weit: Aytekin kehrt auf den Fußballplatz zurück.

Das verkündete der DFB wenige Tage vor dem S04-Heimspiel auf seiner Website. Demnach stehen Aytekin bei seinem Comeback Christof Günsch und Arno Blos als Assistenten zur Verfügung. Im Kölner Keller überwacht Benjamin Cortus das Geschehen.

Testspiel bringt letzte Sicherheit

Um herauszufinden, ob er wieder voll belastbar ist, hatte Aytekin zuletzt ein Testspiel zwischen zwei unterklassigen Vereinen aus Bayern gepfiffen – offenbar ohne Probleme. Zudem hatte er auch die notwendigen Leistungstests des DFB bestanden.

Letztmals hatte Aytekin am 27. Mai 2024 auf dem Platz gestanden. Damals leitete er das hochdramatische Relegationsrückspiel zwischen Bochum und Düsseldorf, bei dem sich der Bundesligist im Elfmeterschießen durch setzte. Nach langen Pausen ist es auch für Top-Schiedsrichter üblich, dass sie zunächst in der zweiten Liga zum Einsatz kommen. So darf Aytekin bei FC Schalke 04 – Preußen Münster geben.