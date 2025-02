FC Schalke 04: Van Wonderen geht volles Karius-Risiko – fliegt es ihm um die Ohren?

Da ist er, der halbjährliche Torwart-Paukenschlag beim FC Schalke 04! Wieder einmal wechseln die Knappen ihren Stammkeeper aus. Statt Justin Heekeren steht künftig Loris Karius in der Startaufstellung (hier mehr dazu lesen).

Ein Wechsel, der sich angebahnt hatte. Im Winter holte der FC Schalke 04 den ehemaligen Champions-League-Finalisten ins Team – seither hatten Fans und Experten über eine Wachablösung spekuliert. Doch geht Trainer Kees van Wonderen mit dem Zeitpunkt des Wechsels ein zu großes Risiko?

FC Schalke 04 vor enorm wichtigen Spiel

Denn den Knappen steht ein immens wichtiges Spiel bevor. Am Freitagabend (28. Februar) gastiert Preußen Münster in der Veltins-Arena. Das Keller-Duell ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Denn durch drei Niederlagen in den letzten vier Spielen ist S04 wieder in den Keller gerutscht.

Mit einem Sieg würde man den Preußen auf sieben Punkte enteilen. Andersherum hätte man den Verein bei einer Niederlage direkt im Nacken – und der Vorsprung auf den Relegationsplatz könnte auf drei mickrige Punkte schmelzen. Das will der FC Schalke 04 natürlich unbedingt verhindern.

Karius kommt aus langer Pause

Und dafür setzt Kees van Wonderen auf die Erfahrung von Loris Karius. Doch das ist in diesem wichtigen Spiel durchaus ein Risiko. Denn Karius hat seit über einem Jahr kein Spiel mehr absolviert. Sein letzter Einsatz datiert auf den 24. Februar 2024. Damals bekam Newcastle United beim einzigen Saisoneinsatz des Keepers mit 1:4 die Hucke voll.

Zudem ist er erst seit wenigen Wochen wieder im Trainingsbetrieb, da er in der Hinrunde vereinslos war. Was also, wenn Karius seinen Rost noch nicht abgeschüttelt hat und das gegen Münster für Gegentore sorgt? Dann wäre vermutlich richtig was los.

Dennoch ist es auch ein klares Zeichen, dass man beim FC Schalke 04 nichts unversucht lässt, um dem Tabellenkeller vorzeitig zu entrinnen. Die Hintergründe zu seiner Entscheidung dürfte van Wonderen auf der Pressekonferenz vor dem Münster-Spiel genauer erläutern.