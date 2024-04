Vor Duell mit Schalke 04: Hannover 96 lässt seine Fans mit dieser Nachricht jubeln

Am Sonntagmittag (7. April, 13.30 Uhr) empfängt Hannover 96 den FC Schalke 04 in einer ausverkauften Heinz von Heiden Arena. Kurz vor dem Duell haben die Niedersachsen nun eine Nachricht verkündet, die die Fans jubeln lässt.

Noch vor dem Duell mit Schalke 04 hat Stürmer Havard Nielsen einen neuen Vertrag unterschrieben. Der Stürmer hat seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Das teilte Hannover 96 am Freitagabend (5. April) mit.

Vor Spiel gegen Schalke: Hannover 96 verlängert mit Nielsen

Nielsen wechselte 2022 ablösefrei von Greuther Fürth zu Hannover. In seiner ersten Saison erzielte er acht Tore. Und auch in der aktuellen Spielzeit ist der Angreifer wieder gefährlich unterwegs. In 25 Einsätzen traf der Norweger bislang siebenmal. Auf ihn wird der FC Schalke 04 am Sonntag also genauer achten müssen. Die Vertragsverlängerung könnte Nielsen noch mal eine Extraportion Motivation bringen. Im Hinspiel fehlte er wegen einer Rotsperre.

„’Howie‘ ist ein Spieler, der einer Mannschaft einfach guttut – natürlich einerseits mit seinen Toren und Vorlagen, er macht aber auch viel Arbeit gegen den Ball, nimmt sich in keinem Zweikampf zurück und geht die Wege, die wehtun. In der Kabine zählt er mit seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung zu den Profis in unserem Kader, von denen die jungen Talente in vielerlei Hinsicht sportlich und menschlich profitieren“, sagt Hannovers Sportdirektor Marcus Mann über den 30-Jährigen.

Diese Offensive erwartet S04

Der erfolgreichste Stürmer in den Reihen der Hannoveraner ist Cedric Teuchert. Der ehemalige Schalker steht aktuell bei elf Toren. Allerdings kam 27-Jährige zuletzt häufiger nur von der Bank. Top-Talent Nicolo Tresoldi (6 Tore) und Andreas Voglsammer (6 Tore) haben zurzeit die Nase vorn und dürften wohl auch gegen Schalke starten. Nielsen spielten beim 3:0-Erfolg gegen Magdeburg hinter den beiden Spitzen.