Hannover 96 – FC Schalke 04: Verein mit wichtiger Bitte an die S04-Fans

Wenn der FC Schalke 04 am Sonntag (7. April) bei Hannover 96 aufschlägt, werden wieder einmal zahlreiche Fans mit dabei sein. Die Heinz von Heiden Arena ist restlos ausverkauft – und zahlreiche Tickets gingen wohl auch dieses Mal an Schalke-Anhänger.

Vor dem Spiel zwischen Hannover 96 und dem FC Schalke 04 richtet nun der Gastgeber seine Worte an die Gäste-Fans und hat eine wichtige Bitte. Auf eine Anreise mit dem Auto sollten diese nämlich nach Möglichkeit verzichten.

Hannover 96 – FC Schalke 04: Anreise mit dem Auto vermeiden

In unmittelbarer Nähe des Stadions und des Gästeblocks befindet sich in Hannover „Schützenplatz“. Dort stehen immer wieder eine größere Veranstaltungen an, wie aktuell das „Frühlingsfest“ (30.3 – 21.04.). Aufgrund dessen sind die Parkmöglichkeiten rund ums Stadion stark eingeschränkt.

+++ FC Schalke 04: Bittere Enttäuschung! Dieser Plan ist bislang überhaupt nicht aufgegangen +++

Der Verein teilte deshalb nun mit: „Hannover 96 und die Polizei bitten die Gäste des Spiels darum, ohne das eigene Auto anzureisen. Auf dem Großraumparkplatz „Schützenplatz“ stehen aufgrund des Frühlingsfestes keine öffentlichen PKW-Parkplätze zur Verfügung.“

Weiter heißt es: „Daher werden alle Besucherinnen und Besucher gebeten, bereits die Park-and-Ride-Plätze an den Stadtgrenzen für den Umstieg auf die Stadtbahnen zu nutzen, oder – noch besser – ganz auf den ÖPNV umzusteigen.“

Rund 10.000 Schalker erwartet

Wie schon bei den vergangenen Auswärtsspielen wird eine große Anzahl an Schalke-Fans erwartet. Rund 10.000 Anhänger sollen es am Sonntag in Hannover werden. Für Schalker stehen die Blöcke S7 – S9 und S15 – S19 zur Verfügung. Wer in einem anderen Block eine Karte hat, könnte Probleme bekommen.

Das könnte dich auch interessieren:

„Der Zutritt in Gastfanbekleidung und weiteren Devotionalien (Fahnen, Schals, etc.) über den Nord-Eingang ist nicht möglich. Darüber hinaus ist das Tragen dieser in den Bereichen der gesamten Nord-Tribüne sowie im West-Unterrang untersagt. Diese Regelung wird konsequent umgesetzt, Umplatzierungen sind aufgrund des ausverkauften Stadions nicht möglich!“, teilt der FC Schalke 04 seinen Anhängern mit.

Heißt konkret: In bestimmten Blöcken sind keine Schalke-Schals, -Trikots und Co. erlaubt.